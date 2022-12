Das Winterfestival Mondscheinexpress erhält Förderung in „ungewöhnlicher“ Höhe

Heftige Debatte um Fördermittel

Eine rege Diskussion baute sich um die Förderung für das Winterfestival „Mondscheinexpress“ auf. Der Betreiber beantragte eine „ungewöhnlich hohe“ Geldsumme...

Isarvorstadt - Eine kontroverse Diskussion hat der Antrag auf finanzielle Förderung des Winterfestivals Mondschein­express in der jüngsten BA-Sitzung ausgelöst. Die Geister schieden sich an der Genehmigung wegen einer „ungewöhnlich hohen Geldsumme“ – 12 071 Euro – sowie „verwirrender Formulierungen“ seitens des Antragsstellers.

Mit den Fördermitteln will Daniel Hahn, der Betreiber des Bahnwärter Thiel, für den dort stattfindenden Wintermarkt „Mondscheinexpress“ ein Konzertprogramm unter Beteiligung von 31 Künstlern finanzieren. Hahn, der in der Sitzung anwesend war, versicherte, dass aus der beantragten Summe die teilnehmenden Künstler honoriert würden. „Wir möchten die Künstler aus dem Viertel, besonders nach der Corona-Zeit, unterstützen. Der Eintritt zu Veranstaltungen bleibt dabei für Besucher frei“, betonte er.

Ungewöhnlich hohe Förderung für Festival: Antrag sei „Unverschämtheit“

„Wir haben dieses Geld und der Antrag entspricht unserem Wunsch, lokale Künstler zu fördern“, plädierte Beate Bidjanbeg (SPD) dann auch für die Unterstützung des Anliegens. Im Antrag fehlten aber die Informationen über den Eigenanteil des Betreibers. Darauf wies Martin Ruckert (CSU) hin – und bezeichnete den Antrag gar als „Unverschämtheit“. „Wenn jeder Marktbetreiber von uns 12 000 Euro verlangt, werden wir schnell plei­te­ge­hen“, sagte er emotional.

Seine Parteikollegin Tina Meinel schlug einen sanfteren Ton an, der Inhalt blieb jedoch gleich: „Sie haben Ihren Antrag sehr verwirrend formuliert. Dem kann man nicht entnehmen, dass sie 25 Prozent der anfallenden Kosten selbst tragen werden. Das müssen Sie aber, wenn sie eine so hohe Summe beantragen.“



Ungewöhnlich hohe Förderung für Festival: Antrag nach reger Diskussion dennoch angenommen

Hahn konterte, obwohl der Antrag keinen direkten Satz über eine Selbstbeteiligung in Höhe von 25 Prozent beinhalte, sei es offensichtlich – der Betreiber werde unter anderem Kosten für Sicherheit und Strom selbst tragen. Nach 40 Minuten Diskussion haben die Lokalpolitiker den Antrag dann doch mehrheitlich angenommen.



Im Viertelgremium waren übrigens auch Stimmen zu hören, nach denen sich auch der Sendlinger Bezirksausschuss an der Finanzierung hätte beteiligen sollen. Das Argument: Der „Mondscheinexpress“ befinde sich an den Viertelgrenzen und auch Sendlinger würden profitieren. „Nur in Ausnahmesituationen unterstützen wir finanziell Projekte, die außerhalb unseres Bezirkes laufen“, teilt aber auf Hallo-Nachfrage Markus Lutz, Vorsitzender des Sendlinger BA, mit.

