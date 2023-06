Biotope oder mehr Versiegelung? Zweckverband zwischen München, Puchheim & Germering ‒ Geteilte Meinungen in BAs

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Kritiker fürchten, dass der Zweckverband zwischen München Puchheim & Germering Grund vor allem für neue Bauprojekte sichert. (Symbolbild) © andy

Die Entscheidung der Städte München, Puchheim und Germering einen Zweckverband zum Aufkauf von Grundstücken zu gründen ruft in den BAs unterschiedliche Reaktionen hervor.

München-West ‒ Die Städte München, Puchheim und Germering wollen im Herbst einen gemeinsamen Zweckverband gründen. Ziel ist der Aufkauf von Grundstücken. Das Vorhaben wurde den Bezirksausschüssen im Westen vorgestellt und rief ein geteiltes Echo hervor.

Bezahlbarer Wohnraum sei in der gesamten Region Mangelware. Aber auch die Sicherung von Flächen für Naherholung, regenerative Energieerzeugung oder Verkehrsinfrastruktur werde immer wichtiger, erklärt das Planungsreferat in einer Stadtratsvorlage. Um sich mit dem Umland besser abstimmen zu können, will die Stadt den Grund gemeinsam mit ihren Nachbarkommunen erwerben.

Grüne in Aubing kritisieren Zweckverband München-West

Dafür soll ‒ zunächst mit Puchheim und Germering ‒ der Zweckverband München-West gegründet werden. Er soll Flächen für Infrastrukturprojekte, wie die Verlängerung der U5 in den Landkreis Fürstenfeldbruck, Freiraum sowie Siedlungsentwicklung sichern und sie später wieder zweckgebunden abgeben.

Im Bezirksausschuss Aubing, auf dessen Gebiet der Großteil der Münchner Flächen des Zweckverbands liegen würde, stieß das Vorhaben nicht nur auf Gegenliebe. Karin Binsteiner (Grüne) kritisierte, dass die Strategie nicht erkennbar sei. BA-Chef Sebastian Kriesel entgegnete, dass die Ziele in der Satzung genannt würden.

Doch auch Alice Beining (Grüne) war das zu schwammig formuliert. Siegfried Liedl (Grüne) befürchtete, dass der Zusammenschluss die Flächen ‒ ähnlich wie der Zweckverband Freiham ‒ vor allem für eine Bebauung erwerben will. Die Grundstücke seien wegen der nahen Autobahn äußerst attraktiv dafür. Es handele sich aber vorwiegend um landwirtschaftliche Flächen oder Waldstücke. „Dann geht Grün verloren und es wird noch mehr zugebaut“, monierte er.

Christian Stockmann (CSU) machte sich darüber keine Sorgen: „Der Zweckverband legt keine Planungsgebiete fest und ändert keinen Flächennutzungsplan. Das entscheidet immer noch die Stadt München.“ Die Grundstücke zwischen den drei Kommunen seien größtenteils Überschwemmungs- und Landschaftsschutzgebiete oder Ausgleichsflächen.

BA stimmt Zweckverband zu ‒ will aber über Projekte informiert werden

„Da würde sich der Zweckverband die Zähne ausbeißen, wenn es alles komplett bebauen will.“ Auch das Planungsreferat schreibt: „Weite Flächen sind aufgrund ihrer landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange nicht geeignet für eine Siedlungsentwicklung.“

Boris Schwartz (Grüne) sah das Vorhaben positiv. Die Stadt kaufe schon seit 100 Jahren Grundstücke. Nur dadurch sei es beispielsweise möglich gewesen, die Allianz Arena zu bauen oder die Moosschwaige ökologisch aufzuwerten. Robert Brenner (SPD) meinte zudem: „Vieles wie beispielsweise Straßenbauten oder Radwege ist im Verbund mit Puchheim oder Germering leichter zu verwirklichen.“ Schwartz verwies auf den Ausbau der S4.

Einigkeit herrschte, dass der Bezirksausschuss über die Projekte des Zweckverbands informiert und bei konkreten Vorhaben angehört werden muss. Deshalb stimmte das Gremium bei vier Gegenstimmen der Stadtratsvorlage zur Gründung des Zweckverbands zu, forderte aber, die Bezirksausschüsse zu beteiligen. Der BA Allach-Untermenzing hatte einstimmig dafür votiert, aber ebenfalls auf eine Beteiligung der Stadtteilgremien gepocht.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.