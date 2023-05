Concordia-Park: Stadt und Freistaat verhandeln über Übernahme – vor Ort herrscht Unsicherheit

Von: Ursula Löschau

Teilen

Richard Schildberger sorgt sich um das Wasser für die 38 Kleingärten im Concordia-Park. © Ursula Löschau

Die Gärtner im Concordia-Park bangen nach kurzen Hoffnungsschimmern weiter um ihre Zukunft. Der Pachtvertrag wurde unter einer Bedingung kurzzeitig verlängert...

Gern ‒ Frühling, Gartenzeit, überall grünt, blüht und sprießt es. Doch die Kleingärtner im Concordia-Park an der Landshuter Allee können sich nicht so recht daran erfreuen. Zwar sagen Stadt und Freistaat, dass über die Übernahme durch die Stadt und den Erhalt der gesamte Anlage mit 38 Gartenparzellen, Gaststätte mit Biergarten, Spielplatz und Park verhandelt werde.

Genaueres verraten die Beteiligten aber noch nicht. Und vor Ort wächst die Unsicherheit. Überdies sitzen die Gartenfreunde Gern bisher im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Trockenen und wollen dem Männergesangverein (MGV) Concordia als (Noch)-Vermieter die Jahrespacht für 2023 nicht im Voraus bezahlen.

Verhandlungen um Zukunft des Concordia-Parks: Hoffnung nach Kündigungen

Doch der Reihe nach: Im vergangenen Herbst standen Gärtner und Wirtin kurz vor dem Aus. Der Gesangverein als Pächter der gesamten Anlage hatte sich aufgelöst und seinen Mietern zum Jahresende gekündigt. Die Räumung konnte jedoch verhindert werden, weil die Stadt den Concordia-Park vom Freistaat übernehmen und als öffentliche Anlage fortführen will.

„Ziel ist es, im gemeinsamen Interesse, schnellstmöglich die rechtlichen Voraussetzungen für den Fortbestand der Anlage als städtische Grünfläche zu schaffen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, teilt Ines Holzmüller, Pressesprecherin der Bayerischen Schlösserverwaltung, auf Hallo-Anfrage mit. Auch seitens des Kommunalreferats der Stadt werden diese Absichten und die dazu laufenden Gespräche bestätigt.



Verhandlungen um Zukunft des Concordia-Parks: Irritation wegen Schreibens

Um für die Zeit der Verhandlungen den Betrieb in den Gärten und in der Gaststätte ermöglichen zu können, haben der MGV und der Freistaat noch am 30. Dezember 2022 vereinbart, ihren bisherigen Vertrag zu verlängern. Der Anwalt, der den „in Liquidation“ befindlichen Gesangverein vertritt, erklärt: „Kommt es bis 30. Juni 2023 zu keiner Einigung der Beteiligten – wovon als sicher auszugehen ist, – ist im Verhältnis MGV/Freistaat eine automatische Verlängerung ihres Pachtverhältnisses bis 31. Dezember 2023 verbindlich vereinbart. Dadurch wurde die ungestörte Nutzung der Gärten im gesamten Jahr 2023 von Seiten des MGV gesichert.“



Bei dem inzwischen eingetragenen Verein Gartenfreunde Gern 2022, um dessen 38 Parzellen es geht, kann von „ungestörter Nutzung“ allerdings keine Rede sein. Der zweite Vorsitzende Richard Schildberger verweist auf ein Schreiben von Bayerns Finanzminister Albert Füracker selbst, nach welchem der aktuelle Pachtvertrag lediglich bis 30. Juni gelte – ohne Hinweis auf eine Verlängerung.

Verhandlungen um Zukunft des Concordia-Parks: Bangen um Wasserversorgung

„Das ist für uns in jedem Fall verbindlicher als jedes Schreiben vom MGV“, sagt Schildberger. Daher lehnen es die Gartler derzeit ab, die gesamte Jahrespacht zu überweisen. „Wir wollen einfach Sicherheit haben. Sonst ist das Geld für die zweite Jahreshälfte nachher weg“, sagt Schildberger.



Umgekehrt erklärt der Anwalt des MGV: „Die im Verein der Gartenfreunde organisierten Pächter verweigern rechts- und pflichtwidrig jede Zahlung bei gleichzeitiger Inanspruchnahme und Forderung aller vormaligen Vertragsleistungen des MGV. Dass das nicht hinnehmbar ist, ist offenkundig.“ Kurz gesagt: Solange die Gartler nicht bezahlen, werde ihre Wasserversorgung nicht in Betrieb genommen. Die Folge: „Würde es gerade nicht so viel regnen, wären die schon ausgebrachten Pflanzen bereits verdorrt“, klagt Schildberger.



Im Winter riss durch die kalten Temperaturen mindestens ein Rohr zur Bewässerung. © Ursula Löschau

Und es wird noch vertrackter: Durch ein Versehen kam im Februar bei Minusgraden Wasser in die Leitungen und es riss mindestens ein Rohr. Eine ordentliche Schadenserhebung, geschweige denn -behebung konnte bis jetzt aber nicht stattfinden. „Die Wasserleitung darf ja nicht geöffnet werden“, so der Gartenvereins-Sprecher. „Wir befürchten, dass es das ganze Jahr über kein Wasser in den Gärten geben wird. Die Handwerker müssten dafür schon längst bestellt sein. Vor Herbst kriegen wir sicher keinen her“, befürchtet er.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.