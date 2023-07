Bayern hat die Hürden für die Aufstellung von Mobilfunkmasten gesenkt – in Gern gibt es deshalb schon Ärger

Von: Marie-Julie Hlawica

Lisa Meier (Mitte, mit Hut) und Nachbarn aus der Dantestraße fühlen sich übergangen. Sie wurden über die Installierung des Funkmasts nicht informiert. © Marie-Julie Hlawica

Anwohner der Antestraße sind mächtig verärgert: Die Aufstellung eines Funkmastes sorgt auf verschiedene Weisen für Ärger. Die Anwohner wollen zusammen dagegen protestieren.

Gern ‒ Lisa Meier kann es immer noch nicht fassen. „Ich kam aus dem Urlaub nach Hause, bin ans Fenster gegangen und da sah ich ihn, den Funkmast“, macht sie ihrem Ärger Luft und zeigt nach oben. Denn da steht er nun, an der Dantestraße 4, gegenüber ihrer Wohnung in Hausnummer 1. Nur gut 40 Meter von ihrem Balkon entfernt thront das Stahlgebilde auf der anderen Straßenseite auf einem Gebäude, das den Stadtwerken gehört.

Was die Münchnerin, die seit 39 Jahren dort wohnt, besonders wütend macht: „Es gab für uns von Seiten der Stadt keine Informationsveranstaltung, keine Befragung, nichts. Dabei wissen doch alle, wie schädlich die Strahlen und der Elektrosmog sind.“ Sie verzichtet bewusst auf ein Handy, fürchtet sich vor Langzeitschäden durch Strahlenbelastung, die nicht absehbar seien.



Ärger um Funkmasten: Nachbarn unterstützen Anliegen

In ihrer Not hat sich Lisa Meier sofort an den Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg gewandt. Sie wollte wissen, ob eine solche Anlage überhaupt aufgestellt werden darf, ohne die Anlieger in das Verfahren einzubinden. Anna Hanusch (Grüne), Vorsitzende des Neuhauser BA, versteht die Sorgen der Bewohner, bedauert aber: „Wir erhalten zu Erweiterungen von Funkmasten und Messungen Informationen, aber haben kein Anhörungs- oder Widerspruchsrecht. Die Vorlagen dürfen auch nicht öffentlich behandelt werden, da sie personenbezogene Daten enthalten.“



Mindestens 160 Parteien liegen laut Meier im Spannungsbereich des neuen Masts in Gern. Einer davon ist auch Nachbar Maximilian Waldenstein. Wie Meier fühlt er sich von der Tatsache, dass plötzlich ein Funkmast gegenüber seiner Wohnung steht, überrollt. Nur wenige Hausnummern weiter stünden doch schon fünf Masten. „Es ist fragwürdig, wie man mit uns Bürgern umgeht.“

Einige Meter weiter stehen bereits fünf Funkmasten. © Marie-Julie Hlawica

Noch möchte Lisa Meier nicht aufgeben: „Ich will nicht, dass der Funkmast stehen bleibt!“ Bei ihren Nachbarn geklingelt hat sie auch schon – und über hundert Unterschriften gegen den neuen Funkmasten vor dem Fenster gesammelt.

Das sagen die Stadtwerke und Mobilfunkbetreiber Hallo hat nachgefragt, was es mit dem Funkmast, seiner Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit auf sich hat. Das sagen die Stadtwerke München: „Die SWM hat auf Beschluss des Referats für Arbeit und Wirtschaft ihren Gebäudebestand für den Ausbau des Mobilfunknetzes in München geprüft, die Fläche des städtischen Werkswohnungsbaus Dantestraße 4 für mindestens zehn Jahre bereitgestellt und vermietet.“ Und auch der Sprecher der Telefonica/O2 bestätigt: „Die Dantestraße 4 ist ein Ersatz für den Standort an der Dantestraße 18, welcher von uns zurückgebaut wird. Nach Inbetriebnahme des Masts Dantestraße 4 etwa Mitte August erfolgt die Außerbetriebnahme und der Rückbau der Anlage an der Dantestraße 18. Es werden damit die Mobilfunkstandards 2G, 4G und 5G zur Verfügung gestellt.“

