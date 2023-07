Vor-Ort-Check: Immer mehr Geschäfte in Münchner Fußgängerzone schließen vor 20 Uhr

Immer mehr Geschäfte in der Fußgängerzone schließen schon vor 20 Uhr. Hallo hat sich umgehört. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Immer mehr Läden in der Neuhauser und Kaufingerstraße schließen schon vor 20 Uhr - obwohl Kunden sich längere Öffnungszeiten wünschen. Die Gründe:

München ‒ Es wird oft über das bayerische Ladenschlussgesetz gestritten. Es sei das strengste der Republik, Lockerungen müssten her. Tatsächlich darf der Großteil der Geschäfte noch immer nur bis maximal 20 Uhr geöffnet haben. Doch wie es aussieht, ist selbst 20 Uhr für viele Gewerbetreibenden nicht mehr zu halten. Einige schließen früher.



Hallo hat in Neuhauser und Kaufingerstraße den Vor-Ort-Check gemacht: Aktuell schließen dort 17 von 67 Geschäften – unter anderem Hirmer, Swarovski, Christ, Benetton oder Bettenrid – bereits vor 20 Uhr. Das ist ein Viertel. Und während die Gründe unterschiedlich sind, steht Eines fest: Rechtens ist das natürlich. „Jeder Ladenbesitzer muss selber wissen, wie lange er seinen Laden offen hält. Das ist abhängig von der Frequenz“, sagt Michaela Pichlbauer von der RID-Stiftung zur Förderung des mittelständischen Einzelhandels in Bayern.



Michaela Pichlbauer © Bodmer

Gekürzte Öffnungszeiten in der Fußgängerzone: Gründe für frühe Schließungen

Bei vielen ist der Personalmangel die Hauptantriebskraft für gekürzte Öffnungszeiten – in den meisten Fällen ist 19 statt 20 Uhr zu. Stellenanzeigen in vielen Schaufenstern sind der optische Beweis dafür. So ist es auch bei Carlos Fernandez, Geschäftsführer des Souvenirladens „Max Krug“: „Nach Corona mussten wir die Ladenzeiten verkürzen, weil wir nicht mehr genug Personal hatten“. Die Anzahl seiner Mitarbeiter habe sich im Laufe der Pandemie halbiert. „Früher hatten wir 20, heute nur noch zehn Angestellte.“ Pichlbauer von der RID-Stiftung bestätigt: „Corona hat die Lage weiter beschleunigt.“



Das Hutgeschäft Breiter steht seinen Kunden aktuell zwar bis 20 Uhr zur Verfügung. „Wir versuchen jeden Umsatz zu generieren, den wir können“, sagt die Geschäftsführerin Angela Breiter. Im Herbst verkürze man die Öffnungszeiten aber wieder. Das Unternehmen lebe von Touristen, die vor allem im Sommer durch die Fußgängerzone schlendern. Doch auch hier merke man die aktuelle Welt-Lage: Der Touristenansturm aus Russland bleibe „komplett aus“. Hinzu kämen natürlich die verstärkten Kauf­aktivitäten vieler im Internet. Für manche sei eine Internetbestellung wohl angenehmer als ein Stadtbesuch.

Eine Ausnahme Seit 2006 ist das Ladenschlussgesetz Ländersache. In Bayern vom 20-Uhr-Ladenschluss ausgenommen sind allerdings aktuell nur digitale Kleinstsupermärkte von bis zu 100 Quadratmetern.

sd

