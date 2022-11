Geschichtswerkstatt stellt neues Buch zu Neuhausen und Nymphenburg vor

Von: Ursula Löschau

Diese Postkarte vom Rotkreuzplatz von 1931 ist eine von knapp 270 Abbildungen im neuen Buch. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Die Geschichte Neuhausen-Nymphenburgs bekommt eine eigene Ausstellung im Neuhauser Trafo. Zudem wird ein weiteres Buch über Kuriositäten in der Geschichte der Stadtteile veröffentlicht.

Neuhausen Die Ortsteile von Neuhausen-Nymphenburg, in Vergessenheit geratene Persönlichkeiten des Stadtbezirks, wichtige Straßenzüge sowie Legenden und Falschmeldungen über die Viertelhistorie: Aus dieser Mischung besteht das neue Buch der Geschichtswerkstatt Neuhausen mit dem Titel „Neuhausen-­Nymphenburger Geschichte(n)“. Begleitend dazu gibt es von Freitag, 18. November, bis Sonntag, 4. Dezember, eine Ausstellung im Neuhauser Trafo.

Die „Neuhausen-Nymphenburger Geschichte(n)„ stellen die Geschichte der Stadtteile mit Bildern und Infos dar. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Pandemie-bedingt kommt das Buch erst heuer heraus. Normalerweise veröffentlicht der Verein alle zwei Jahre jeweils in den ungeraden Jahren ein Buch. Zudem seien die Recherchemöglichkeiten im Stadtarchiv durch Coronaauflagen nach wie vor sehr erschwert, erklärt der Vorsitzende Franz Schröther. Daher haben sich die Stadtteilhistoriker beim aktuellen Projekt in erster Linie auf ihr eigenes Archivmaterial konzentriert.



Neuhausen-­Nymphenburger Geschichte(n): Vergangenheit soll beleuchtet werden

Ein Kapitel unterteilt den Stadtbezirk in 17 Ortsteile und zeigt von jedem Fotos und andere Abbildungen von markanten Gebäuden und Plätzen. Ein weiterer Teil erinnert an rund 20 Menschen, die in Neuhausen oder Nymphenburg einst gelebt oder gearbeitet haben. „Künstler, Wissenschaftler, Sportler und andere Personen oder Originale, die im Bezug auf ihr Schaffen und ihre Leistung schon wichtig sind, über die heute aber kaum noch jemand etwas weiß“, sagt Schröther.

Franz Schröther im Archiv im Trafo. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Zu seinen Lieblingsbeispielen gehört Frater Sixtus (1911 bis 1974) von den Barmherzigen Brüdern. Eine der Anekdoten, die sich um den fülligen Frater ranken, ist das sonntägliche Weißwurstessen mit zwei weiteren Bekannten beim „Metzgerwirt“. Dabei sollen jeweils 40 Stück der Spezialität verspeist worden sein.



Das umfangreichste Kapitel unter der Überschrift „Kaum zu glauben“ widmet sich falschen Geschichten aus Neuhausen-Nymphenburg. Schröther unterscheidet dabei zwischen Legenden wie den Erzählungen um den „Seligen Winthir“, Gerüchten wie der Behauptung, die Gaststätte „Jagdschlössl“ am Rotkreuzplatz sei denkmalgeschützt, und Falschmeldungen. Letztere stammen aus Büchern, Broschüren, Zeitungen und dem Internet im Zeitraum von 1990 bis 2020. Diese Fehler ärgern Schröther mächtig:

Neuhausen-­Nymphenburger Geschichte(n): Ausstellung bis Anfang Dezember

„Da erfinden die Autoren Geschichten, weil sie zu faul sind, zu recherchieren. Und die Sachen verbreiten sich dann auch noch weiter, weil wieder andere sie einfach abschreiben.“ Das reicht vom wahren Grund für die Aufstellung des Prinzregenten-Denkmals in Neuhausen über grobe Fehler bei Biografien zum Beispiel über den „Millionenbauer Hauser Lenz“ oder den angeblichen „Volksdirigenten“ Heinrich Schmidt bis zur Verwechslung des Rotkreuzkrankenhauses mit einer Klinik in Athen. Schröther: „Wir wissen auch nicht alles. Aber was wir wissen, das geben wir korrekt weiter.“

Die Ausstellung der Geschichtswerkstatt im Neuhauser Trafo, Nymphenburger Straße 171 a, ist vom 18. November bis 4. Dezember im Bürgersaal zu sehen. Sie ist täglich von 14 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Geschichtswerkstatt: das Gedächtnis des Stadtbezirks Die Geschichtswerkstatt Neuhausen wird heuer 30. Anlass für eine Bilanz: An mehr als 2000 Veranstaltungen des Vereins wie Führungen, Vorträgen und Ausstellungen haben rund 80 000 Besucher teilgenommen. Mit über 3000 Postkarten verfügt die Geschichtswerkstatt wohl über eine der größten Sammlungen mit Motiven aus Neuhausen und Nymphenburg – ohne das Schloss wohlgemerkt. „Das interessiert uns nicht. Um dessen Geschichte kümmern sich andere“, sagt Franz Schröther. Der 75-Jährige ist seit 1993 Mitwirkender und seit 2003 Vorsitzender des Vereins mit derzeit 420 Mitgliedern. Die Stadtteilhistoriker sammeln stetig weitere Bilder, Fotos, Dokumente, Karten und andere Belege aus der Vergangenheit des Stadtbezirks, darunter auch Vereinsabzeichen, Gedenkteller und Krüge. Gezeigt wird das Material in Ausstellungen, Kalendern, der Zeitschrift „Neuhauser Werkstatt-Nachrichten“ (bald erscheint Heft 49) und Büchern wie dem neuesten Titel „Neuhausen-Nymphenburger Geschichte(n)“. Das 21. Buch des Vereins hat 270 Seiten mit knapp 270 Abbildungen (erhältlich für 19 Euro im örtlichen Handel und bei der Geschichtswerkstatt, Nymphenburger Straße 171 a).

