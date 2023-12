Gewalt an Polizei: Beamte geraten häufiger in Gefahrensituationen – zunehmendes Problem auch in München

Drucken Teilen

Die Gewalt gegen Polizisten nimmt zu: Beamte geraten in Bayern häufiger in Gefahrensituationen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Gewalt gegen Polizeibeamte in Bayern hat in den vergangenen 10 Jahren deutlich zugenommen. Wie der Freistaat auf die erschreckende Statistik reagiert.

München – Der bayerische Staatsminister Joachim Herrmann (CSU) hat jetzt eine erschreckende Statistik vorgestellt: In den vergangenen zehn Jahren hat es einen deutlichen Anstieg von Gewaltdelikten an bayerischen Polizeibeamten gegeben. Diese Entwicklung trifft laut Hallo-Nachfrage auch auf München zu.

Gewalt gegen Polizei auch in München zunehmendes Problem

Im Jahr 2013 erfasste die Münchner Polizei noch 1154 Gewaltdelikte an Beamten. 2022 wurde ein neuer Höchstwert erreicht: Mit 1510 Fällen in der Landeshauptstadt überschreitet diese Zahl die aus dem Vorjahr um 5,3 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Wert – bis auf Rückgänge 2017 und 2021 – konstant.

Der Großteil der Fälle sind Beleidigungen, tätliche Angriffe und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Auch wenn die Zahlen für dieses Jahr erst im Januar vorliegen, äußerte sich Herrmann: „Trends zeigen, dass wir einen weiteren Anstieg bei der Gewalt gegen Polizeibeamte beklagen müssen.“

Gewalt an Polizei nimmt zu: So reagiert der Freistaat Bayern

Zum Schutz hat der Freistaat heuer mit mehr als 120 Millionen Euro in die Ausstattung der Polizeikräfte investiert. Um die Polizei weiter zu stärken, sollen bis 2028 rund 2000 neue Stellen geschaffen werden. Dann wären in Bayern 47.000 Polizeibeamte beschäftigt. Bereits jetzt gibt es in keinem Bundesland mehr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.