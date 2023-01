Gewalt gegen Polizei in München ‒ Gruppe randaliert vor Wache und fordert Entlassung ihrer Freunde

Situation eskaliert

+ © dpa/Lino Mirgeler Zehn Personen forderten vor einer Polizei-Wache in München die Entlassung ihrer Freunde - die Situation eskalierte. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Gewalt gegen die Polizei in München: Zehn Personen forderten die Entlassung ihrer Freunde - über 19 Polizei-Streifen mussten zu der Wache ausrücken.

München / Maxvorstadt ‒ Die Situation eskalierte schnell und schlug in Gewalt gegen die Polizei um: Zehn Personen erschienen Sonntagmorgen vor einer Polizei-Wache in München und forderten die Entlassung ihrer Freunde. Diese wurden kurz vorher wegen Körperverletzung in Gewahrsam genommen.

Krawall vor Polizei-Wache in München: Gruppe fordert Entlassung ihrer Freunde ‒ Situation eskaliert

Die Beamten forderten die Gruppe (im Alter von 19 bis 31 Jahre) auf, das Grundstück und den Bereich um die Inspektion in der Maxvorstadt zu verlassen.

Die zehn Personen ignorierten die Aufforderungen jedoch und die aufgeheizte Stimmung lief laut Polizei aus dem Ruder.

Erst mit Unterstützung von über 19 hinzugerufenen Streifen konnte die Lage beruhigt werden. Bei dem Einsatz wurden alle Aggressoren festgenommen, zwei Polizisten wurden verletzt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Gruppe wieder entlassen. Acht von ihnen haben sich nun zu verantworten, sowohl wegen Landfriedensbruch sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte als auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

