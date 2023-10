Offen getragenes Gewehr? Größerer Polizeieinsatz wegen Spielzeugwaffe in München

Von: Benedikt Strobach

Am Samstag erhielt die Polizei mehrere Meldungen über einen Mann mit einem Gewehr. Dies führte zu einem größeren Einsatz. Am Ende wurde ein 16-Jähriger mit Spielzeugwaffe angezeigt. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meldungen über einen Mann mit Gewehr verursachten einen größeren Polizeieinsatz in München. Ein 16-Jähriger trug eine Spielzeugwaffe bei sich.

München / Sendling / Maxvorstadt ‒ Meldungen über einen vermummten Mann, der ein Gewehr bei sich trägt, haben am Samstagmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Am Ende konnten die Beamten einen 16-Jährigen mit einer Spielzeugwaffe festnehmen.

Offen getragenes Gewehr? Vermummter 16-jähriger sorgt mit Spielzeugwaffe für größeren Polizeieinsatz in München

Gegen 12.35 Uhr meldete ein erster Zeuge der Polizei, dass er einen vermummten jüngeren Mann gesehen hätte, der mit einem umgehängten Gewehr zu Fuß im Bereich der Implerstraße unterwegs war. Der Unbekannte sei daraufhin in den dortigen U-Bahnhof verschwunden. Daraufhin wurden über zehn Streifen zum U-Bahn-Halt geschickt, „um diese potenziell gefährliche Situation zu klären“, heißt es im Bericht. Dort konnte jedoch keine bewaffnete Person angetroffen werden.

Etwa 45 Minuten nach der ersten Meldung kontaktierte ein weiterer Zeuge die Polizei via Notruf, da sich nun im Bereich der Rottmannstraße in der Maxvorstadt ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann aufhalten würde. Erneut wurden über zehn Streifen dorthin entsandt. Zivile Beamte konnten die beschriebene Person kurz darauf identifizieren und in einem Innenhof widerstandslos festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich, dass es sich bei dem Gewehr um eine Spielzeugwaffe handelte. Deren 16-jähriger Besitzer war laut Polizei zuvor auch an der Implerstraße damit herumgelaufen, hatte also beide Einsätze verursacht. Er wurde zu einer nahen Polizeiinspektion gebracht und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Anschließend wurde der Jugendliche einer Sorgeberechtigten übergeben und wieder entlassen.

