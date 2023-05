Taxifahrer in München attackiert: Fahrgäste äußern sich abfällig über Fahrer ‒ einer schlägt ihn an den Kopf

Fremdenfeindliche Äußerungen

Ein Taxifahrer wurde in Giesing von einem Fahrgast attackiert. Der unbekannte Passagier schlug den Fahrer, nachdem jener und sein Begleiter sich fremdenfeindlich über den Fahrer äußerten.

Nachdem Fahrgäste einen Taxifahrer fremdenfeindlich beleidigt hatten, schlug einer der Passagiere den Fahrer an den Kopf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Giesing ‒ Was zu einer reinen Routinefahrt für einen Taxifahrer werden sollte, endete in einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Passagieren. Am Sonntag, 23. April, gegen 19:45 Uhr, nahm ein 43-jähriger Taxifahrer am Giesinger Bahnhof zwei Fahrgäste auf.

Schon während der Fahrt äußerten sich die Passagiere fremdenfeindlich und erkundigten sich nach der Nationalität des Fahrers. Dieser antwortete, dass er deutscher Staatsangehöriger sei, der in Afghanistan geboren wurde. Danach entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass ein Fahrgast den 43-jährigen Fahrer an den Kopf schlug.

Taxifahrer von Fahrgast angegriffen: Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer hielt sein Auto daraufhin an und stieg mit seinen Fahrgästen aus. Der Angreifer schlug weiterhin auf den 43-Jährigen ein, sodass sein Begleiter und ein unbeteiligter Zeuge Schlichtungsversuche starteten. Schließlich wurde die Polizei dazugerufen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren der schlichtende Zeuge, der Angreifer und sein Begleiter bereits vom Tatort verschwunden. Lediglich der Taxifahrer, der leicht im Gesicht verletzt wurde, wartete noch. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, aber insbesondere nach dem schlichtenden Zeugen.

Das Kommissariat 45 ermittelt dazu.

Zeugenaufruf Wer hat am Sonntag, 23.04.2023 gegen 19:45 Uhr im Bereich Giesinger Berg / Martin-Luther-Straße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der unbekannte Täter und sein Begleiter werden wie folgt beschrieben: Unbekannter Täter: Männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 50 Jahr alt, dick, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurzes, dunkelblondes Haar, kein Bart, sprach deutsch mit Akzent, führte einen dunklen Rucksack mit. Begleiter: Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 45 Jahr alt, helle Hautfarbe, etwas längeres, dunkelblondes Haar, trug eine knielange Winterjacke.

