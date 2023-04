Baureferat legt Vorschlag zur Umgestaltung vor – was der BA davon hält 

Grünes Dach für Tegernseer Platz

+ © Gabriele Uelses Der Tegernseer Platzes wird sich verändern – und soll mehr Aufenthaltsqualität bieten. © Gabriele Uelses

Der Tegernseer Platz soll umgestaltet und so künftig an Aufenthaltsqualität dazugewinnen. Was sich der BA dafür wünscht, wann die Stadt darauf reagieren kann:

Giesing ‒ Ein Dauerthema im Stadtbezirk ist die Neugestaltung des Tegernseer Platzes, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und eine Radwegverbindung in Richtung Süden zu schaffen. „Wir sind sehr zufrieden, dass es endlich konkreter wird“, kommentierte die Vorsitzende des BA 17 Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne) den jüngsten Vorschlag des Baureferates zur Neugestaltung des Giesinger Zentrums.

+ Carmen Dullinger-Oßwald © privat

Umgestaltung des Tegernseer Platzes: Das ist geplant

Der Vorschlag sieht vor, dass die zweispurige Fahrbahn auf der Ostseite des Platzes auf eine 3,50 Meter breite Spur in Richtung Norden zurückgebaut wird. Dort tritt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 20 oder 30 in Kraft. Zudem fallen die fünf Parkplätze vor der TeLa-Post weg, sodass in der Mitte des Platzes mehr attraktiver Raum entsteht für Sitzbänke und Begrünung. Geplant sind neben Fahrradabstellmöglichkeiten dicht gepflanzte Platanen, die zu einem grünen, schattigen Dach zusammenwachsen sollen.

Sie bilden den Ausgleich zu den vier Bäumen, die auf der westlichen Seite des Platzes gefällt werden. Diese müssen genau wie der U-Bahn-Aufgang zur Tram-Haltestelle im Südwesten des Platzes entfernt werden, damit die geplante Radwegverbindung Richtung Süden realisiert werden kann. Der Umbau umfasst außerdem, dass der mittlere U-Bahnabgang verbreitert und verschoben wird. Für eine gute Verbindung zwischen den Platzflächen sorgt nach dem Entfall des westlichen Abgangs zukünftig eine Fußgängerampel im Süden des Platzes.



Umgestaltung des Tegernseer Platzes: Beschlussvorlage bald an den Stadtrat

Dullinger-Oßwald wünscht sich, dass der Vorschlag so wie vorgestellt umgesetzt wird. Bei der letzten BA-Sitzung wurde er einstimmig zur Kenntnis genommen. Anregungen aus vorangegangenen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen arbeitete das Baureferat weitgehend in den Vorschlag ein. Bei einer öffentlichen Präsentation am Alpenplatz im September 2021 fand das Konzept bei der anliegenden Bürgerschaft breite Zustimmung. „Wir tun gut daran, nicht noch einmal etwas Neues zu initiieren, sondern die Umgestaltung so durchzuführen, wie sie den Bürgern präsentiert wurde.“



Eine entsprechende Beschlussvorlage soll dem Stadtrat noch im zweiten Quartal 2023 vorgelegt werden. Dullinger-Oßwald ist davon überzeugt, dass der Stadtrat dem Konzept zustimmen wird. Die Grünen-Fraktion mache sich jedenfalls stark dafür. Da das Projekt umfangreich ist, rechnet das Baureferat frühestens 2025 mit einer Genehmigung.

Gabriele Uelses

