Umgestaltung des Tegernseer Platzes: Baureferat drängt auf Eile

Der Tegernseer Platz soll einer Umgestaltung unterzogen werden. Doch die Pläne sorgen bei Einigen für große Sorgen. Was an den Plänen kritisiert wird:

Giesing ‒ Der Ort soll ruhiger und klimafreundlicher werden. Die Neugestaltung hat jedoch einen Haken: Ein häufig genutzter U-Bahn-Aufgang vom Halt „Silberhornstraße“ müsste dafür weichen. Das verunsichert den Münchner Behindertenbeirat und bringt Teile des Nachbar-BA Untergiesing-Harlaching auf die Barrikaden. Im Unterausschuss Bau des Münchner Stadtrats wurde die Vorlage dennoch leicht verändert mit den Stimmen von Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt verabschiedet.

Der BA Obergiesing-Fasangarten auf dessen Gebiet der Stopp „Silberhornstraße“ liegt, hat zugestimmt. Kritik an der Vorlage kommt unter anderem von der CSU Untergiesing-Harlaching. Andreas Babor, BA-Mitglied und Stadtrat im Bauausschuss, sagt: „Es hätte gravierende Nachteile, wenn der Abgang geschlossen würde.“ Auf einer außerordentlichen Sitzung des BA Untergiesing stimmte die CSU mit Vertretern des „Bündnis fürs Viertel“ dagegen, die Pläne der Verwaltung zu unterstützen. „Eine Verschönerung und Begrünung sind sinnvoll“, meinte Babor.

Durch die Schließung des westlichen Abgangs ergäbe sich aber eine „schwierige Lage für Menschen mit Beeinträchtigungen“. Diese müssten fortan die Tramgleise überqueren, um zu den Zügen Richtung Grünwald zu gelangen. „Das muss planerisch doch anders gehen“, monierte er.



Der Behindertenbeirat der Stadt kritisiert die Pläne ebenfalls. Dessen Vertreterin Brigitte Neumann-Latour erklärt gegenüber Hallo, dass auch Senioren darunter leiden würden: „Diese können nur kurze Wegstrecken zurücklegen. Jeder Umweg, sei er auch nur einige Meter, wirkt sich beschwerend auf sie aus.“



Das Baureferat möchte seine Planungen jedoch nicht weiter hinauszögern. An neu entstehenden Querungsstellen werde es Ampeln geben, erklärte Florian Hochstätter, Leiter Abteilung Gartenbau. Außerdem dränge die Zeit. Wegen des Klimawandels müsse der Platz unbedingt begrünt werden – durch ein Platanendach, das durch den Wegfall einer Autofahrspur entstehen soll. „Es wird nun ein Drama um den Wegfall des Aufgangs gemacht“, ärgerte sich Hochstätter. Dabei sei die Klimafrage viel dringlicher: „Es ist nicht lustig, wenn uns ältere Menschen bei 40 Grad im Sommer umkippen.“



Hoffnung für die Kritiker gibt es aber: Die Planer wollen versuchen, statt des Westabgangs einen Aufzug zu installieren. Das hat nun auch der Stadtrats-Ausschuss gefordert. Ebenso verlangt er, dass durch die Veränderung keine Nachteile für Fußgänger entstehen.

Was verändert werden soll

Endlich sollen Radfahrer ganz legal den Abschnitt der Tegernseer Landstraße (TeLa) zwischen Werinher- und Deisenhofener Straße passieren können. Bisher durften sie das in Richtung Süden nämlich offiziell nicht, mussten das Rad entweder auf dem Gehsteig schieben oder verkehrswidrig an den Tramgleisen entlangradeln.



Nun soll auf der Westseite ein Radweg entstehen. Der dortige, viel frequentierte Aufgang von der U-Bahn zu den Gleisen in Richtung Harlaching und Grünwald, der auch zur westlichen Geschäftszeile führt, soll wiederum weg. Laut Baureferat muss er vor allem deswegen weichen, weil der neue Tram­stopp schon aus Gründen der Barrierefreiheit mehr Platz benötigt. „Es liegt nicht am Radweg, dass der Aufgang zugeschüttet wird“, sagte Horst Schiller, Hauptabteilungsleiter Tiefbau, bei einem Ortstermin. Grundsätzlich soll der ganze Tramstopp so umgebaut werden, dass in fernerer Zukunft auch die Straßenbahnen einer neuen Generation mit bis zu 56 Metern Länge fahren können.



Die bisher zwei Fahrspuren an der Seite der TeLa-Post sollen laut Baureferat auf eine reduziert werden. Dadurch könne der Aufenthaltsbereich in der Platzmitte erweitert werden. Angedacht ist, diesen mit Bäumen, wahrscheinlich Platanen, zu bepflanzen und mit Sitzgelegenheiten auszustatten.