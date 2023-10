85-jähriger Münchner bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Von: Kevin Wenger

Die Feuerwehr musste einen Wohnungsbrand in Giesing löschen. Der 85-jährige Bewohner wurde dabei verletzt. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

Aus einem bisher unbekannten Grund brach in einer Giesinger Wohnung am frühen Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr musste den verletzten Bewohner retten.

Giesing ‒ Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr morgens am Donnerstag. 12. Oktober, über einen Wohnungsbrand in der Giesinger Schellenbergstraße informiert. Dabei konnten zuerst keine Angaben gemacht werden, ob sich noch eine Person in der Wohnung befindet.

Wohnungsbrand in Giesing: Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Durch den dichten Rauch kämpfte sich ein Atemschutztrupp in die Räumlichkeiten hinein und fand einen 85-Jährigen auf dem Bett sitzend vor. Die Einsatzkräfte brachten den Mann sofort nach draußen. Mittels eines Rauchschutzvorhangs wollte man das Austreten des schädlichen Rauchs verhindern.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der schwerverletzte Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner des Hauses waren zu keiner Zeit gefährdet.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Feuerwehr auf auf circa 100 000 Euro.

Das Kommissariat 13 ermittelt zur Brandursache.

