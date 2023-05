Die gelbe Zelle geht wieder auf Reise ‒ Giesinger „Zeitkapsel“ kehrt nach zwei Jahren zurück

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Die Zeitkapsel steht dieses Mal vor der Post am Tegernseer Platz in München. © Philipp Engelhardt

Die gelbe Telefonbox gewährt einen Blick in Giesings Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zwei Jahre nach der ersten „Zeitkapsel“ kehrt diese zurück. Wo sie jetzt steht:

Giesing ‒ Diesmal steht sie noch zentraler. Die „Zeitkapsel“ der Soziologin und Künstlerin Miriam Worek hat ihren neuen Platz direkt vor der Post am Tegernseer Platz gefunden.

Vor zwei Jahren lud die umgebaute gelbe Nostalgie-Telefonzelle mit integriertem Multimedia-Bildschirm noch am Grünspitz zu einer virtuellen Reise durch Giesings Vergangenheit und Gegenwart ein sowie zu einem Blick in die Zukunft. Nun befindet sie sich am absoluten Knotenpunkt ‒ perfekt mit U-Bahn, Bus und Tram zu erreichen.

+++ Der erste Teil des Zeitkapsel-Projekts in Giesing +++

Giesinger „Zeitkapsel“ nach zwei Jahren zurück: Beginn am Sonntag, den 14. Mai

„Zeitkapsel“-Macherin Worek freut sich über die Fortsetzung des Projekts: „Nach der ersten Kapsel war mir klar: Das Thema Giesing ist noch nicht auserzählt.“ Der zweite, erweiterte Teil beginnt am Sonntag, 14. Mai, und dauert bis einschließlich Sonntag, 10. September.

Miriam Worek ist Initiatorin des Zeitkapsel-Projektes. © Frank Stolle

Neben den bereits bekannten digitalisierten Fotos, Videos, Dokumentarfilmen, künstlerischen Arbeiten, Podcasts und Texten gibt es am Bildschirm in der Zelle viel zu entdecken, das Worek und andere frisch zusammengetragen haben.

„Seit August 2022 sitze ich an der neuen Zeitkapsel“, berichtet sie. Doch die Sammlung für Teil zwei ist nicht abgeschlossen: Bis Ende August können Freiwillige eigene Beiträge einreichen. Darin muss es um Giesing gehen ‒ um Altes, Gegenwärtiges, Zukünftiges.

Giesinger „Zeitkapsel“ nach zwei Jahren zurück: Erste Etappe „Vergangenheit“

Die nun startende erste Etappe „Vergangenheit“ erinnert bis Mittwoch, 21. Juni, etwa in einem neuen Videobeitrag an den 2021 verstorbenen Giesinger Dichter Said. Schreibwarenladen-Betreiber Karl Darchinger berichtet von gemeinsamen Erlebnissen mit dem Autor. „Unser Ziel ist es, Geschichten bekannt zu machen, die man nicht so kennt“, erklärt Worek.

Neben zahlreichen neuen Beiträgen gibt es heuer erstmals auch die Möglichkeit, mit der Zeitkapsel selbst zu sprechen. Jeder Gast kann ein Audiotagebuch aufnehmen ‒ und wird damit eventuell ins offizielle Programm aufgenommen. Nach Ende der Aktion wird alles in einem digitalen Archiv gespeichert und ist online über Youtube für alle frei zugänglich.

Das Programm der Zeitkapsel Giesings Gegenwart ist von Donnerstag, 22. Juni, bis Dienstag, 25. Juli, Thema, die Zukunft von Mittwoch, 26. Juli, bis Freitag, 25. August, das gemischte Finale von Samstag, 26. August, bis Sonntag, 10. September. Geöffnet ist die teils barrierefreie Kapsel täglich von 7 bis 20 Uhr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.