Mädchen für den MINT-Bereich begeistern – denn dort fehlen Fachkräfte

Beim Girl‘s Day sollen Mädchen für den MINT-Bereich begeistert werden, so unter anderem fürs Handwerk. © dpa/Jörg Carstensen

Mit dem Girl‘s Day sollen Mädchen für den MINT-Bereich begeistert und gleichzeitig der Fachkräftemangel bekämpft werden. Was am Aktionstag geboten ist:

München ‒ Mit 39 Angeboten startete 2001 der erste Girl’s Day, der Berufsorientierungstag für Mädchen ab der 5. Klasse. Im Fokus stehen Berufe, in denen Frauen in der Unterzahl sind. Heuer wurde mit 12 790 Aktionen bundesweit ein Höchststand erreicht.

Der Tag ist auch heute noch wichtig. „Junge Frauen und Mädchen stehen an der Spitze der Statistik beim Erreichen von Schulabschlüssen. Sie können diese aber nicht in Karriere und Einkommen umsetzen“, erklärt Nicole Lassal von der städtischen Gleichstellungsstelle für Frauen. Gründe sieht sie in der Berufswahl, bei der sich Mädchen häufig für „typische Frauenberufe in personenbezogenen Dienstleistungstätigkeiten“ entscheiden. „Die Erwerbsquote von Frauen ist zwar in den letzten Jahren stark gestiegen, sie sind aber wesentlich mehr in geringer entlohnten Berufen tätig.“

Girl‘s Day 2023: Begeisterung durch Schule und Eltern im Kampf gegen Fachkräftemangel

Um für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu sorgen, verzichten Frauen auf bezahlte Erwerbsarbeit. Dadurch bleiben ihnen eine höhere Vergütung und der Weg in Führungspositionen verwehrt. Die Folge: Erst werden sie schlechter bezahlt als Männer und im Alter von Armut bedroht. Nach wie vor gehen wenige in den MINT-Bereich – genau dort fehlen aber Arbeitskräfte.



Das bestätigt auch Elfriede Kerschl, Leiterin des Referats „Frauen in der Wirtschaft und Fachkräfte“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern. Der Anteil der weiblichen Auszubildenden in technischen Berufen sei von 2000 auf 2022 oberbayernweit minimal von 15 auf 16 Prozent gestiegen. „Wir sehen klar die Notwendigkeit, Mädchen weiterhin für technische Berufe zu begeistern und die Wichtigkeit von Angeboten wie dem Girl’s Day“, resümiert Kerschl.



Ihre Forderung: Mädchen sollten schon früh für Naturwissenschaft und Technik begeistert werden – im Elternhaus, in der Kita und der Schule. „Es muss auch kommuniziert werden, dass bei MINT-Berufen die Arbeitszeiten häufig einfacher mit Kindern zu vereinbaren sind.“ Teilzeit und flexible Arbeitszeiten seien oft einfacher umzusetzen als in sozialen Berufen. Kerschl erklärt: „Nach wie vor ist eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mädchen bei der Berufswahl wichtiger als bei Jungen.“ Lassal appelliert an junge Frauen: „Bei der Berufswahl und im Arbeitsleben die eigene Existenzsicherung immer im Auge behalten.“

Noch Plätze frei: Das ist beim Girl’s Day geboten Wie funktioniert die Haustechnik in einem Luxushotel? Kann Bauen nachhaltig sein? Wie schaffen wir die Energiewende? Fragen wie diese werden beim Girl’s Day am Donnerstag, 27. April, in München geklärt. Bei der LMU kann man einen Tag als Nanowissenschaftlerin erleben. Die Hochschule München zeigt, wie man einen eigenen Webshop erstellen kann. Bei der IHK stellen sich Chefinnen vor und zeigen, wie spannend es sein kann, ein Unternehmen zu gründen oder eines zu führen. In München gibt es aktuell 315 Angebote und 3929 Plätze, davon sind einige noch frei. Alle Angebote sowie Infos zur Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 20. April, gibt es auf www.girls-day.de.

