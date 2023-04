Stadtlauf für den Frieden: Alle Infos zur Teilnahme und Anmeldung zum „Giro di Monaco“

Von: Gabriele Winter

Beim Giro di Monaco darf jeder mitmachen. Dieses Jahr wird für den Frieden auf dem Altstadtring gelaufen. © Bellevue di Monaco

Auch in diesem Jahr findet der traditionelle „Giro di Monaco“-Lauf auf dem Altstadtring statt. Dieses Mal wird zusammen für den Frieden gelaufen.

Altstadt ‒ Unter dem Motto „Run for Peace“ – Lauf für den Frieden – haben (Hobby)-Sportler die Gelegenheit, fünf Kilometer auf dem abgesperrten Altstadtring zurückzulegen. Der gemeinnützige Verein Bellevue di Monaco lädt am Samstag, 30. April, zur kostenlosen Benefizveranstaltung Giro di Monaco. Los geht’s um 11 Uhr in der Müllerstraße zwischen Cornelius- und Fraunhoferstraße.

Giro di Monaco 2023: Infos zur Anmeldung und Teilnahme

Teilnehmen können Interessierte aller Altersstufen und Fitnesslevel, Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit und ohne Behinderung, divers und straight. Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern um das Miteinander. Daher gibt es auch keine Zeitnahme und keine Startnummern. Laufshirts können täglich zwischen 12 und 18 Uhr in der Müllerstraße 6 abgeholt werden oder vom vergangenen Jahr wieder verwendet werden. Bereits damals waren über 6000 Läufer mit von der Partie, heuer werden noch mehr Leute erwartet.

Anmelden kann man sich unter www.giro-di-monaco.de. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Künstlern wie den Sportfreunden Stiller, LaBrassBanda, Willy Astor, Gündalein und One Corner.

