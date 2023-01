Riesenglück nach Gleissturz in München: Aufmerksamer U-Bahn-Fahrer verhindert schlimmen Unfall

Von: Benedikt Strobach

Ein aufmerksamer U-Bahn-Fahrer erkannte am frühen Samstagmorgen einen 23-Jährigen, der am Marienplatz in das U-Bahn-Gleis gefallen war, und konnte noch rechtzeitig bremsen. (Symbolbild) © dpa

Ein 23-Jähriger ist am Samstag in das U-Bahn-Gleis am Marienplatz in München gestürzt. Ein aufmerksamer U-Bahn-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen.

Altstadt ‒ Riesenglück hat ein 23-Jähriger am frühen Samstagmorgen am Marienplatz gehabt. Der Münchner war in eines der U-Bahn-Gleise gestürzt und dort liegen geblieben. Ein aufmerksamer U-Bahn-Fahrer erkannte den Verunglückten jedoch und konnte seinen einfahrenden Zug noch rechtzeitig stoppen.

Riesenglück nach U-Bahn-Sturz am Marienplatz in München: Fahrer erkennt Person im Gleis und bremst Zug rechtzeitig

Wie die Polizei München berichtet, stürzte der 23-Jährige gegen 3.40 Uhr in das Gleis in Fahrtrichtung Nord (Moosach und Garching-Forschungszentrum). Dies sei durch Videoaufzeichnungen festgestellt worden. Der Verunglückte blieb dort liegen. Laut Polizei sei er alkoholisiert gewesen. Gegen 4.30 Uhr fuhr dann ein Zug der U-Bahn-Linie U3 mit Fahrtrichtung Moosach ein.

Der 47-jährige Fahrer erkannte beim Entern des Bahnhofs den Verunglückten im Gleis und bremste sofort stark ab. Die U-Bahn blieb anschließend über dem 23-Jährigen stehen. Er konnte daraufhin geborgen und in ein Krankenhaus in München gebracht werden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurde der Münchner durch seinen Gleissturz nur leicht verletzt.

Wegen des Einsatzes musste der U-Bahn-Schienenverkehr im Bereich des Marienplatzes noch für etwa 1,5 Stunden unterbrochen werden. Gegen 6 Uhr morgens konnte er wieder fortgesetzt werden.

Die Verkehrspolizei München übernimmt nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall.

