„Wildwest-Verhältnisse“ im Gewerbegebiet? ‒ Gräfelfinger Grüne fordern mehr Sicherheit für Fußgänger

Von: Romy Ebert-Adeikis

Hinter der Fußgängerampel endet der Gehweg im Nichts, führt als Trampelpfad aber fort: Martin Feldner und die Gräfelfinger Grünen fordern Verbesserungen für Fußgänger im Gewerbegebiet – auch wegen zugeparkter Gehwege. © Romy Ebert-Adeikis

Im Gewerbegebiet Lochham fehlen Gehwege oder sind zugeparkt - Grüne-Fraktion will mehr Sicherheit für Fußgänger und fordert Gemeinde Gräfelfing zum Handeln auf.

Gräfelfing - Spärlich ist das Gras entlang des Gräfelfinger Autobahnzubringers zwischen Pasinger Straße und „Am Haag“ im Winter ohnehin. Was dadurch in der kalten Jahreszeit aber besonders sichtbar wird: In einer geraden Linie ist der Grünstreifen sogar komplett ausgetreten. Ein Trampelpfad ersetzt die fehlenden Gehwege an der Straße im Gewerbegebiet Lochham. „Das zeigt ja, dass der Bedarf da ist“, sagt Grünen-Gemeinderat Martin Feldner. Er und seine Fraktion haben jetzt ein Maßnahmenpaket für mehr Fußgänger-Sicherheit im Gewerbegebiet beantragt. Ein zentraler Punkt: das Anlegen von Gehwegen entlang des A96-Zubringers.

Mehr Sicherheit für Fußgänger: Grüne fordert Gehwege im Gewerbegebiet Lochham

„Die Straße ist zu Fuß die einzige Verbindung vom Gewerbegebiet zur Ampel über die Pasinger Straße – die sogar extra für Rollstuhlfahrer eingerichtet ist – und zur Bushaltestelle Am Kirchenhölzl“, erklärt Feldner die Dringlichkeit. Gerade mittags seien viele Mitarbeiter der anliegenden Firmen unterwegs, zum Beispiel um sich Essen zu holen. „Und es werden noch mehr werden, wenn auf dem Gelände der Firma Schmidbauer wirklich ein Knotenpunkt mit Supermarkt und Busbahnhof entstehen sollte.“ Feldner und die Grünen fordern deshalb die Gemeinde zum Handeln auf.

„Dass die Situation dort suboptimal ist, sehe ich auch so“, sagt Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Derzeit könne die Gemeinde aber nicht tätig werden. Denn: Der Autobahnzubringer soll ohnehin zur Staatsstraße umgewidmet werden, um etwa die Erweiterung von dort angrenzenden Gewerbegebäuden zu ermöglichen. Köstler: „Mit den Gehwegen müssen wir warten, bis die Umwidmung durch ist.“ Die Abstufung ist laut Autobahn GmbH seit 2021 beim Fernstraßenbundesamt beantragt. Wann sie erfolgt, sei aber noch unklar, so eine Sprecherin.

Gewerbegebiet Lochham: zugeparkte Gehwege wegen fehlender Stellplätze

Neben den fehlenden Gehwegen kritisieren die Gräfelfinger Grünen auch, dass im Gewerbegebiet etliche Bürgersteige zugeparkt sind – etwa in der Straße „Am Kirchenhölzl“. „Dort sind die Querparkplätze zu kurz, sodass alle Autos auf dem Gehsteig stehen“, sagt Feldner. „Man kommt eigentlich nie durch.“ Er wünscht sich darum lieber Stellplätze längs zur Fahrbahn.

Und mehr Kontrollen: „Es darf in Gräfelfing nicht sein, dass in einigen Gebieten die Straßenverkehrsordnung gilt und in anderen Wildwest-Verhältnisse herrschen.“ So drastisch sieht Rathaus-Chef Köstler die Lage „Am Kirchenhölzl“ nicht. Aber: „Wenn die Straße einmal saniert wird, kann man da sicher etwas machen.“

Weitere Wünsche der Grünen sind der Umbau einer Hotelgarageneinfahrt in der Lohenstraße, ein Schutzstreifen für Fußgänger am Gräfelfinger Wertstoffhof sowie die Sanierung des Geh- und Radwegs vom Gewerbegebiet Lochham in die Blumenau.

