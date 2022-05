Stabhochsprung-Elite Deutschlands zu Gast im Würmtal beim diesjährigen „Touch the clouds“-Festival

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Nach Corona-bedingter Zwangspause findet das Stabhochsprung-Festival „Touch the clouds“ in Gräfelfing in diesem Jahr wieder statt. © Touch the clouds

In diesem Jahr findet das Stabhochsprung-Festival „Touch the clouds“ in Gräfelfing wieder statt und ist gleichzeitig das Qualifikationsspringen für die U20-WM.

Gräfelfing - Einen besseren Neustart nach Corona-bedingter Pause kann es kaum geben: Das Gräfelfinger Stabhochsprung-Festival „Touch the clouds“ gilt erstmals als Qualifikationsspringen für die diesjährige U20-Weltmeisterschaft in Kolumbien. „Dass der Deutsche Leichtathletikverband kurzfristig das Festival als Nominierungswettkampf gelistet hat, ist ein großer Vertrauensbeweis“, sagt Organisator Matthias Schimmelpfennig.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Stabhochsprung-Elite im Würmtal: „Touch the clouds“-Festival ist WM-Qualifikation

Damit wird zu den Wettkämpfen, die von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Mai, am Sportplatz des Kurt-Huber-Gymnasiums am Adalbert-Stifter-Platz 2 stattfinden, die Stabhochsprung-Elite Deutschlands im Würmtal zu Gast sein. Wobei ein Teil davon ohnehin in Gräfelfing beheimatet ist: Sowohl die amtierende deutsche U20-Meisterin Chiara Sistermann als auch die deutsche U18-Meisterin Lilly Samanski trainieren beim TSV Gräfelfing und werden auch bei „Touch the clouds“ an den Start gehen.



Stabhochsprung-Festival Gräfelfing: Organisatoren suchen Helfer für „Touch the clouds“

„Um den Top-Athleten sowie der internationalen Stabhochsprung-Familie einen hochkarätigen Wettkampf bieten zu können, suchen wir dringend noch helfende Hände in der Organisation, im Vorfeld genauso wie an den Wettkampftagen. Jeder Beitrag ist willkommen“, sagt der TSV-Abteilungsleiter, Andreas Krumpholz. Wer helfen will, kann sich per E-Mail an Matthias Schimmelpfennig unter m.schimmelpfennig@tsv-graefelfing.de wenden.

Neben dem Spitzensport ist auch ein Rahmenprogramm vorgesehen: Akrobatik, Tanz, und eine Kranfahrt werden angeboten. Der Eintritt ist frei. Das ganze Festivalprogramm und alle Infos gibt es unter www.touchtheclouds.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.