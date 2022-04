Rentner um mehrere Hundert Euro betrogen ‒ Unbekannter gibt sich als EDV-Angestellter aus

Ein Rentner aus Gräfelfing wurde von einem unbekannten Anrufer, der sich als EDV-Angestellter ausgab, um mehrere Hundert Euro betrogen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein bislang noch unbekannter Anrufer, der sich als Angestellter einer EDV-Firma ausgab, buchte vom Konto eines Rentners aus Gräfelfing mehrere Hundert Euro ab.

Gräfelfing - Ein vermeintlicher Angestellter einer EDV-Firma rief am 1. April einen über 70-Jährigen auf dessen Festnetz an und gab an, auf dem Computer des Rentners verdächtige Aktivitäten festgestellt zu haben.

Hunderte Euro vom Konto abgebucht: Vermeintlicher EDV-Angestellter betrügt Rentner

In einem mehrstündigen Gespräch, in dem der bislang unbekannte Anrufer überwiegend Englisch sprach, brachte er den Gräfelfinger dazu, zusätzliche Software auf dem Computer zu installieren, um die Fehler zu beheben. Dadurch erlangte der Täter Zugriff auf den Computer. Auch am nächsten Tag rief der Unbekannte noch mehrmals bei dem Rentner an und brachte ihn dazu, persönliche Daten unter anderem aus dem Personalausweis zu übermitteln.

Der Täter berichtete dem über 70-jährigen Mann, dass er von dessen Konto als Serviceleistung kleinere Geldbeträge abbuchen müsse. Tatsächlich wurden jedoch mehrere Hundert Euro abgebucht. Als der Rentner dies feststellte, begab er sich am Sonntag, 3. April, zur Polizei, schilderte den Sachverhalt und zeigte den Unbekannten an.

Die Ermittlungen in dem Fall werden durch das für Cybercrime zuständige Kommissariat 122 geführt.

