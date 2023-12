Große Polizei-Razzia in München – Zahlreiche Anzeigen nach Hasspostings in Sozialen Medien

Bei der Razzia in München durchsuchte die Polizei elf Objekte. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Nach Hasspostings in Sozialen Medien: Die Polizei führte in München eine große Razzia durch und erstattete zahlreiche Anzeigen wegen Delikten der Hasskriminalität.

München – Bei einer großen Razzia hat die Polizei am Donnerstag elf Objekte in München durchsucht. Grund der Aktion sind Delikte der Hasskriminalität, mehrheitlich sogenannte „Hasspostings“, die in den Sozialen Medien veröffentlicht worden.

Große Razzia in München wegen Hasspostings in Sozialen Medien

In zwei Fällen hatten die verdächtigen Personen Texte und Bilder mit rechtsradikalen Inhalt auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht, teilt die Polizei mit. In einem anderen Fall wurden Bilder mit verfassungswidrigem Inhalt gepostet.

Die Beamten stellten bei der Razzia mehrere Handys und Laptops sicher. Insgesamt wurden zehn Beschuldigte angetroffen und erhielten Anzeigen wegen verschiedener Delikte (u. a. Volksverhetzung oder Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen).

Polizei stellt Anzeigen wegen Hasskriminalität gegen Beschuldigte

Diese Durchsuchungen fanden im Rahmen einer bayernweiten Aktion zur Bekämpfung der Hasskriminalität statt.

Bereits im November hatte die Münchner Polizei eine vergleichbare Razzia gegen Antisemitismus durchgeführt.

