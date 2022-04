Mysteriöser Großeinsatz in München ‒ Schülerinnen am Goetheplatz überkommt plötzlich Übelkeit und Erbrechen

Jugendliche in Klinik transportiert

Die Krankheitssymptome kam aus dem Nichts. Die Feuerwehr sperrte den Goetheplatz ab, als mehrere Schülerinnen plötzlich über Übelkeit und Erbrechen klagten.

In München ist es zu einem mysteriösen Feuerwehr-Großeinsatz gekommen, als eine Gruppe von Schülerinnen und Lehrern über plötzlich auftretende Krankheitssymptome klagte.

Rätselhafter Großeinsatz am Goetheplatz - Schülerinnen in München überkommt plötzlich Übelkeit und Erbrechen

25 Schülerinnen und zwei Lehrer einer Ravensburger Mädchenschule befanden sich am Donnerstagmittag am Goetheplatz, als sieben der Jugendlichen plötzlich Übelkeit und Erbrechen überkam. Ein Mitarbeiter der Münchner U-Bahn informierte die Feuerwehr per Notruf.

Die Einsatzkräfte versorgten die erkrankten Schülerinnen und untersuchten parallel dazu den Rest der Gruppe und die Lehrer. Acht Jugendliche wurden zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert. Alle anderen konnten nach ambulanter Versorgung in ihre Jugendherberge gefahren werden.

Da die Ursache der Symptome unklar war, wurde eine zweite Einsatzstelle in der Unterkunft der Gruppe eröffnet. Verschiedene Messungen und Kontrollen wurden dort durchgeführt, diese blieben jedoch ergebnislos.

Der Grund der Krankheitssymptome konnte auch im Krankenhaus nicht ermittelt werden. Alle Kinder wurden symptomfrei entlassen.

Der Einsatz dauerte viereinhalb Stunden. Im Bereich des Goetheplatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

