Hypovereinsbank am Gollierplatz und weitere Filialen im Südwesten schließen Ende September

Von: Daria Gontscharowa, Daniela Borsutzky

Teilen

Die Hypovereinsbank an der Bergmannstraße 35 öffnet ihre Türen am 21. September zum letzten Mal. Danach müssen Kunden zum Goetheplatz. © Daniela Borsutzky

Das Bankensterben im Münchner Südwesten geht weiter: Nun sollen auch viele Hypovereinsbanken schließen, was die BAs ziemlich empört...

München-Südwest ‒ Das Bankensterben geht weiter: Weil sie sich vielerorts nicht mehr lohnen würden, schließen Finanzinstitute ihre Filialen – so jetzt auch die Hypovereinseinsbank im Münchner Südwesten. Gleich drei Standorte werden zusammengelegt.

Betroffen ist unter anderem die Filiale am Gollierplatz, Bergmannstraße 35, deren letzter Öffnungstag der 21. September sein wird. „Die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten. Wir müssen sehen, wo die Frequentierung noch rentabel ist“, begründet ein Sprecher der Hypovereinsbank die Entscheidung. Die betroffenen Kunden seien bereits informiert worden. Sie müssen künftig zur Filiale am Goetheplatz, Lindwurmstraße 83-85. „Teilweise werden auch die Berater aus dem Westend dorthin wechseln. Falls nicht, bekommen die Kunden einen neuen“, sagt der Sprecher.



Hypovereinsbanken im Südwesten schließen: Nächste Bankschließung trifft Viertel

Für die BA-Vorsitzende im Westend, Sibylle Stöhr (Grüne), ist diese Neuigkeit nach der Schließung der Postbankfiliale an der Bergmannstraße 2021 „eine weitere Hiobsbotschaft“. Für 30 000 Einwohner gebe es somit künftig nur noch eine Bankfiliale und zwei Geldautomaten im Viertel. „Auch wenn der Trend zur bargeldlosen Bezahlung geht, ist es ein Unding, dass der Zugang zu Bargeld immer schwieriger wird“, ärgert sich Stöhr.

„Ich habe dabei vor allem Menschen im Auge, die ihr Konto nicht bei der Sparkasse haben, mobilitätseingeschränkt sind und nicht mal eben mit dem Radl zum Goetheplatz fahren können.“ Des Weiteren müsse man an kleinere Läden und die Gastronomie denken, die nur Barzahlung annehmen oder Kartenzahlung ab einem bestimmten Betrag. Trinkgeld gebe Stöhr persönlich beispielsweise immer in bar. Und dann sei noch die Frage offen, was in die Räume der derzeitigen Filiale hineinkomme.

Hypovereinsbanken im Südwesten schließen: BA ohne Mitspracherecht

Auch der Großhaderner Standort, Würmtalstraße 124, schließt im Herbst, beziehungsweise wird mit der Hypovereinsbank in Fürstenried, Engadiner Straße 2, zusammengelegt. Haderns BA-Vorsitzende Renate Unterberg (Grüne) bedauert dies, Filialschließungen seien „immer ein Verlust an kurzen Wegen und Service“. Der Bezirksausschuss werde in diese Entscheidungen nicht miteingebunden. „Wir haben ja nicht einmal bei der Stadtsparkasse etwas mitzureden, erst recht nicht bei einer Großbank wie der italienischen Unicredit-Holding, der die Hypovereinsbank gehört“, sagt Unterberg.



Einen Wechsel müssen auch die Obersendlinger in Kauf nehmen: Anstatt zur Boschetsrieder Straße 71 müssen sie für Bankgeschäfte ab Ende September zum Harras. Obgleich Ludwig Weidinger (CSU), Chef des BA 19, Verständnis für die unternehmerische Entscheidung hat, weist er darauf hin, dass ältere und mobilitätseingeschränkte Personen besonders darunter leiden würden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.