Die ersten ihrer Art in München: Stadt stellt besondere Litfaßsäulen vor

Von: Kevin Wenger

Teilen

Alexander Stotz (CEO Ströer Media Deutschland), Freya Amann (Leiterin Kommunales und Stadtentwicklung Bayern bei Ströer), Stefan Helbig (Geschäftsführer Ströer Deutsche Städte Medien) und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden bei der Vorstellung von Münchens erster Litfaßsäule mit grünem Pflanzendach. © Ströer

Zehn Litfaßsäulen in der Münchner Innenstadt fallen ab sofort durch ein grünes Dach auf. Was es mit den grünen Werbesäulen auf sich hat:

München ‒ In Zusammenarbeit mit der Firma Ströer hat die Stadt München ganz besondere Litfaßsäulen vorgestellt. Insgesamt zehn Säulen bekommen ein sogenanntes grünes Dach, das heißt, dass der Deckel der Werbesäulen mit verschiedenen Sedum-Sorten bepflanzt ist.

Grüne Litfaßsäulen in München: Kleiner aber wichtiger Beitrag

Diese grünen Litfaßsäulen sind in München in dieser Art neu und sollen, trotz der geringen Fläche von je zwei Quadratmetern, für ein bisschen mehr Grün in der Stadt sorgen. Das wünscht sich Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Die Begrünung von Dächern und Fassaden spiele eine große Rolle beim Klimaschutz. Die Stadt wolle auch weiterhin mit dem Programm „Grün in der Stadt“ Eigentümer von Grundstücken, die selbst etwas für Entsiegelung und Begrünung tun, unterstützen.

Ströer-Geschäftsführer Alexander Stotz sieht den Klimaschutz als zentrale Aufgabe seines Unternehmens an und begrüßt daher Maßnahmen wie die grünen Litfaßsäulen. Der Einsatz von digitalen Informationsmedien in der Stadt sei besonders wichtig, weil diese Medien gleichzeitig viele Leute erreichen und dazu noch energieeffizient und ressourcenschonend sind. Auch Begrünungskonzepte würden berücksichtigt und spielen eine gewichtige Rolle in der Nachhaltigkeitsstrategie.

Grüne Litfaßsäulen in München: Auch für Insekten und Bienen

Die Auswahl der Pflanzen für die Deckel der Werbesäulen ist übrigens überlegt: eine der zehn grünen Litfaßsäulen steht am Café an der Uni und verfügt zudem über ein Insektenhotel unter den Pflanzen. Das umliegende Grün auf dem Dach der Säule bietet eine optimale Weidelandschaft für Insekten und Bienen.

Die Pflanzen halten auch längere Dürreperioden aus und blühen in verschiedenen Jahreszeiten. Das Grün auf den Litfaßsäulen kann zudem Wasser speichern und durch Verdunstung die Luft in der unmittelbaren Umgebung abkühlen.

Die grünen Deckel wurden bewusst auf Litfaßsäulen angebracht, die in stark frequentierten Innenstadtgebieten stehen. Dazu gehören die Hacker- und die Donnersbergerbrücke sowie Standorte in der Maxvorstadt, Schwabing, Haidhausen, Laim und in der Altstadt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.