Die Münchner sind zufrieden: Der Englische Garten ist ihr Lieblingspark ‒ wo es Verbesserungsbedarf gibt

Teilen

Die Münchner sind mit den Grünflächen in der Landeshauptstadt sehr zufrieden - Der Englische Garten ist ihr Lieblingspark. © picture alliance/dpa

Eine Umfrage hat die Zufriedenheit mit dem Angebot an Parks und Grünflächen in den deutschen Großstädten abgefragt - München ist Spitzenreiter.

München - Die Münchner sind mit den Grünflächen und Parks in der Landeshauptstadt zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden. Das gaben 83 Prozent der Befragten in einer Umfrage der Initiative „Grün in die Stadt“ an. Damit ist München, vor Hamburg und Leipzig, Berlin und Köln, Spitzenreiter im Vergleich der deutschen Großstädte. Der mit Abstand beliebteste Münchener Park ist der Englische Garten. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Befragten geben ihn als ihren Lieblingspark an.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Parks und Grünanlagen in München: Landeshauptstadt führt bundesweites Städte-Ranking an

Die Landeshauptstadt ist für ihre zahlreichen Grünanlagen bekannt. Dass die Parks auch in einem guten Zustand sind, bestätigen die Ergebnisse der Umfrage, in der München im bundesweiten Vergleich der Großstädte Spitzenwerte erreicht hat: Drei von vier Münchnern sind mit der Pflege und Sauberkeit der Wiesen und Wege, dem Schnitt von Bäumen, Sträuchern und Rasen zufrieden bis sehr zufrieden. Und auch hinsichtlich der Gestaltung führt München das Ranking der Städte an.

Lediglich ein Viertel der Befragten sieht in diesen Punkten Verbesserungspotenzial und jeder Dritte ist der Ansicht, dass in der Münchner Politik zu wenig für die städtischen Grünflächen getan wird.

Die Münchner sind zufrieden: Parks für Lebensqualität und Umweltschutz

Rund zwei Drittel der Münchner nutzen die Parks mindestens einmal pro Woche, wobei die nächste Grünanlage für 82 Prozent der Befragten von der eigenen Wohnung aus maximal zehn Gehminuten entfernt ist.

Vor allem werden die Grünanlagen und Parks zum Entspannen genutzt, auch Sport und Bewegung an der frischen Luft stehen hoch im Kurs. Bei den Befragten mit Kindern gaben acht von zehn Münchnern an, dass sie die Grünanlagen vor allem für Aktivitäten mit der Familie nutzen. Mehr als in jeder anderen deutschen Stadt gaben die Münchner außerdem an, die Parks vor allem zur Abkühlung an heißen Sommertagen zu nutzen.

Neben der Lebensqualität bewerten die 96 Prozent der befragten Münchner auch den Beitrag, den die städtischen Parks für den Natur- und Klimaschutz leisten als hoch.

Lieblingspark-Ranking aus der Umfrage der Initiative „Grün in die Stadt“ 1. Englischer Garten 2. Westpark 3. Olympiapark 4. Nymphenburger Schlosspark 5. Isarauen 6. Luitpoldpark 7. Ostpark 8. Pasinger Stadtpark 9. Flaucher 10. Königlicher Hirschgarten

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.