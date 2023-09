„Grüne Baustelle“ am Olympia-Einkaufszentrum in München: Was das nachhaltige Projekt besonders macht

Thomas Meisl (vorne li.), Geschäftsbereichsleiter für München bei Nibler, und Tetyana Mozhayeva (re.), Senior Director Sustainability bei Eunetworks stehen vor einer Baumaschine auf der „Grünen Baustelle“ vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München. Martin Trumm (sitzend) von Wacker Neuson bedient diese. © Nibler

Am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München wird derzeit auf der „Grünen Baustelle“ gearbeitet. Was das bedeutet, wie nachhaltig das Vorhaben ist.

Moosach – Beim Thema Klimaschutz denken die meisten ans Autofahren, an pflanzliche Ernährung oder an den Plastikverbrauch. Dabei ist die Baubranche laut eines UNO-Berichts aus dem Jahr 2020 für beinahe 38 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich und treibt den Klimawandel damit weiter voran. An der Ecke Hanauer- mit Riesstraße, unweit des Olympia-Einkaufszentrums (OEZ), möchte sich die Firma Eunetworks, ein Unternehmen, das Glasfasernetzwerke betreibt, diesem Problem stellen. Sie betreibt dort gemeinsam mit der Firma Nibler die „Grüne Baustelle“.

„Grüne Baustelle“ am Olympia-Einkaufszentrum in München: CO2-Emissionen sollen eingespart werden

Auf dieser werden Glasfaserkabel verlegt – und das möglichst umweltfreundlich. Um CO2-Emissionen einzusparen, werden elektronischen Arbeitsgeräten des Herstellers Wacker Neuson verwendet, statt herkömmlichem Diesel der Kraftstoff HVO 100 genutzt. Die zu verlegenden Rohre bestehen außerdem zu hundert Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Mit den Geräten und dem HVO-Diesel werden auf der 580 Meter langen Baustelle 2,3 Tonnen und mithilfe der Materialien zwei weitere Tonnen CO2 eingespart, teilt die Firma Nibler mit. „Ein weiterer Vorteil der elektronischen Geräte ist der reduzierte Lärm, sodass die Baustelle auch bei Anwohnern auf positive Resonanz stößt“, sagt Christian Bayerl von Eunetworks.

Eine solche „Grüne Baustelle“ gehe allerdings mit erhöhtem Kosten- und Zeitaufwand einher. Eunetworks war bereit, die im Vergleich zu einer konventionellen Baustelle etwa acht Prozent höheren Kosten zum Teil zu tragen. Konkrete Zahlen seien laut Max Müller von Nibler schwer zu bestimmen, da beispielsweise der Preis der Rohre monatlich variiere.

Auch Nibler nimmt mit anfänglichen Schwierigkeiten, wie der Installation von Ladesäulen für die elektronischen Geräte auf der Baustelle, zusätzliche Organisation in Kauf. Geschäftsbereichsleiter Thomas Meisl erklärt, dass „die utopische Idee“ einer nachhaltigen Baustelle ihn „infiziert“ habe. So sei die Bereitschaft, in dieses Projekt etwas mehr Zeit zu stecken, von Anfang an da gewesen.

Auch die Stadt München habe das Projekt mit der Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens durch das Büro des Oberbürgermeisters unterstützt. Bereits am 16. August konnte der Bau beginnen. Bis Dienstag, 5. September, wurden 56 Prozent der Strecke fertiggestellt. „Somit dürfte die Baustelle voraussichtlich in zehn weiteren Arbeitstagen abgeschlossen sein“, sagt Max Müller.

Das Pilotprojekt werde nicht die einzige „Grüne Baustelle“ bleiben, vermutet Christian Bayerl. „Dafür spricht die steigende Nachfrage nach umweltschonenden Bauprojekten.“

Leonie Forth

