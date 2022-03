Nicht nur Kicken im Grünwalder?

+ © Klaus Haag Bereits 2012/2013 wurde das Stadion umgebaut. Voraussichtlich 2026 soll ein weiterer Ausbau beginnen. © Klaus Haag

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Hildebrand schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Ausbau des Grünwalder Stadions wird weiterhin heiß diskutiert. Neben den Fragen zur Miete stellen sich nun auch Fragen zu einer anderen Nutzungsform, außer Fußball...

GIESING Es heißt warten. Vor dem Jahr 2026 wird am Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße nichts passieren. Erst wenn das Olympiastadion umgebaut ist, können in Giesing die Sanierungsarbeiten starten. Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) hat die Planungen nun dem BA Untergiesing-Harlaching und der Vorsitzenden des BA Obergiesing-Fasangarten, Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne), vorgestellt. Dabei standen Anliegen der Anwohner und Nebennutzungen im Fokus.

+ *HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Die Stadtverwaltung zieht in ihrer Beschlussvorlage die teuerste Umbauvariante vor – mit Kosten von etwa 77 Millionen Euro. 18 105 Zuschauer würden dann ins Grünwalder passen. Aktuell sind es 15 000. Die Haupttribüne würde neu errichtet und zur Westkurve hin vergrößert. Auch Nord- und Osttribüne würden erweitert.

Ausbau des Grünwalder Stadions: Hohe Kosten für den TSV 1860 München erwartet

„In dieser Variante sind die meisten Bürgerwünsche berücksichtigt“, sagte Detlev Langer vom Baureferat. Im Gegensatz zu den anderen drei Möglichkeiten soll es hier nicht nur Dächer über den Tribünen, sondern auch über den Stadion­ecken geben. Neben dem größtmöglichen Lärmschutz böte das auch die geringste Lichtemission für die Nachbarn.

„Das wäre super für die Anwohner“, sagte Michael Sporrer (SPD). Ihm stellte sich aber die Frage, welche Kosten auf den TSV 1860 durch die Maximallösung zukommen könnten. Die Verhandlungen mit den Vereinen über die potenziellen Mieten hatten sich 2021 lange hingezogen.

+ Michael Sporrer © privat

Die anstehenden städtischen Beschlüsse zu diesem Thema finden nicht öffentlich statt. Diskutiert wird dabei vermutlich auch, ob der TSV eine marktübliche oder eine Amortisationsmiete zahlen muss. Bei Letzterer würden neben laufenden Neben- und Betriebskosten alle Kosten, die bei der Sanierung anfallen, umgelegt. Sie wäre also deutlich höher.

Ausbau fürs Grünwalder Stadion: Auch anderweitige Nutzung denkbar

Obwohl das Baureferat betonte, dass der Umbau auf eine reine Fußball-Nutzung abziele, meinte Dietl: „Wir haben im Blick, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe.“ Babette Lischka (Grüne) schlug vor, dort Stadtviertel-Veranstaltungen abzuhalten.

Helga Hügenell (SPD), Unterausschussvorsitzende Soziales, und Obergiesings BA-Chefin Dullinger-Oßwald thematisierten Probleme außerhalb des Stadions wie Müll und Randale bei Hochrisikospielen. Dietl versprach, die Punkte für einen etwaigen runden Tisch aufzunehmen. Der Sportausschuss des Stadtrats beschäftigt sich in dieser Woche mit dem Thema. Die Entscheidung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Quelle: www.hallo-muenchen.de