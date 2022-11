Missstände bei Ganztagesbetreuung: Mittagessen und Außenbereich ausbaufähig

Der Elternbeirat der Pasinger Grundschule am Schererplatz sieht drei große Probleme

Von: Andreas Schwarzbauer

Seit mehr als einem Jahr warten Elternbeirätin Daniela Klein und die Kinder am Klostergarten auf Spielgeräte im Außenbereich. © Andreas Schwarzbauer

In der Ganztagesbetreuung an der Grundschule am Schererplatz gibt es Ärger: Betreuermangel, schlechtes Mittagessen und mangelnde Spielmöglichkeiten sorgen für Frust.

Pasing Die Qualität des Mittagessens, fehlende Spielgeräte und Erziehermangel – mit diesen drei großen Problemen kämpft die Ganztagsbetreuung der Grundschule am Schererplatz.

2019 hat die Stadt die Kooperative Ganztagsbildung an der Schererschule als Pilotprojekt eingeführt. Sie bietet im Anschluss an den Unterricht und in den Ferien eine Betreuung der Kinder bis 18 Uhr an. Die Familien bekommen garantiert einen Platz und können die Zeiten je nach Bedarf individuell buchen. Die Kinder erhalten ein Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. Zudem finden viele weitere pädagogische Angebote wie ein Schachkurs statt. „Es ist eigentlich ein tolles Konzept, aber die Stadt behandelt es sehr stiefmütterlich“, sagt die Vorsitzende des Elternbeirats Daniela Klein.

Missstände bei Ganztagesbetreuung: Personalmangel sorgt für Probleme

Zwar läuft das Schuljahr erst einige Wochen, aber die Betreuung sei für einige Klassen wegen Krankheitsfällen schon mehrfach ausgefallen. Teilweise seien die Eltern nur mit einer Stunde Vorlauf darüber informiert worden. Das ist laut Klein aber nur die Spitze des Eisbergs: Es gebe grundsätzlich zu wenig Personal. Mindestens vier Stellen mehr seien nötig, meint die Elternbeirätin.

Immer wieder bleibt die Tür der kooperativen Ganztagsbildung am Klostergarten verschlossen. © Andreas Schwarzbauer

„Es bleibt kein Raum mehr für Projekte und Ausflüge mit den Kindern, da es an allen Ecken und Enden fehlt. Wir als Elternbeirat machen die Stadt seit Monaten auf dieses Problem aufmerksam“, kritisiert sie. Passiert sei aber bisher nichts. Die Schulleitung habe schon mehrere Vorschläge gemacht, welche die Stadt teilweise abgelehnt habe. „Es gibt zu viele Hürden. Die Einstellung müsste vereinfacht werden. Außerdem dauern die Bewerbungsrunden der Stadt zu lange“, meint Klein.



Missstände bei Ganztagesbetreuung: Mittagessen und Außenbereich ausbaufähig

Das zweite Ärgernis ist für sie der Außenbereich der Ganztagsbetreuung am Klostergarten. Dort stehen nur einige Bänke sowie ein viel zu hoher Basketballkorb. „Manche Eltern bezeichnen ihn als Gefängnishof“, sagt Klein. Eigentlich habe die Stadt mehrere Spielgeräte – darunter ein Klettergerüst und Tore – versprochen. Doch noch herrscht gähnende Leere. Seit eineinhalb Jahren warten die Kinder nun. „Es passiert nichts und wir werden immer wieder vertröstet.“ Zwar sei der Stadtpark direkt gegenüber, aber wegen des Personalmangels seien Ausflüge dorthin schwierig.



Der dritte Grund für Unmut ist das Mittagessen. Aufgrund massiver Beschwerden der Eltern habe die Stadt das Catering für dieses Schuljahr neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt allerdings erneut das bisherige Unternehmen, da es das günstige Angebot gemacht hatte. Es liefert das Essen aus Nürnberg.

„Nach zwei Stunden Fahrt kommt alles matschig an und es wird daher viel weggeworfen.“ Das und der lange Lieferweg seien nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Der Elternbeirat wünscht sich, dass die Vergabekriterien angepasst werden und nicht nur der Preis eine Rolle spielt. Das zuständige Referat für Bildung und Sport antwortet bis Redaktionsschluss nicht auf die Vorwürfe.

