Münchner Wohnen: Welche Hoffnungen die Stadt mit dem Start ihrer Mega-Gesellschaft verbindet

Von: Andreas Schwarzbauer

Das neue Logo der „Münchner Wohnen“ soll die Fusion laut Bürgermeisterin Verena Dietl sichtbar machen. © Landeshauptstadt München

In München kommt es am 1. Januar zum Zusammenschluss der Wohnbaugesellschaften GWG und Gewofag. Die Vorteile und Zahlen der Fusion.

München ‒ Einsparungen in Höhe von 45,7 Millionen Euro in den kommenden 36 Monaten und der Bau von 2000 statt 1250 neuen Wohnungen jährlich ‒ das sind zwei Effekte, die sich die Stadt von der Fusion ihrer Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag zur neuen „Münchner Wohnen“ erhofft. „Wir wollen die Kräfte bündeln und das Beste aus beiden Gesellschaften herausziehen“, meinte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) bei einem Pressegespräch.

Fusion von GWG und Gewofag in München am 1. Januar

Am 1. Januar soll das neue Unternehmen mit dann fast 1100 Vollzeitstellen und rund 70.000 Wohnungen an den Start gehen. Davon will Dietl trotz des überraschenden Abgangs von Gewofag-Geschäftsführer Andreas Lehner nicht abrücken. „Der Termin ist voll und ganz haltbar.“

Der Stadtrat werde kommenden Mittwoch die Struktur und Organisation der „Münchner Wohnen“ beschließen. Die steuerlichen Fragen seien bereits geklärt. Auch die Regierung von Oberbayern habe den Zusammenschluss bewilligt. „Mit nur einer Gesellschaft können wir Doppelstrukturen vermeiden und Synergieeffekte schaffen“, so Dietl.

Der Großteil der Einsparungen durch die Fusion entfällt laut Stadtbaurätin Elisabeth Merk auf den Personalbereich. Diese Zahl beziehe sich auf die Einstellungen, die die beiden Gesellschaft für die Zukunft geplant hätten. „Jeder Mitarbeiter wird seinen Job behalten. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen“, versicherte Dietl.

Sanierungs- und Klimaziele der Stadt: „Münchner Wohnen“ will weiter wachsen

Die „Münchner Wohnen“ werde vielmehr weiter wachsen. „Wir brauchen dringend Personal, weil sich unser Business erweitert“, sagt Merk. Sie verweist auf die Sanierungs- und Klimaziele der Stadt sowie die erweiterte Bautätigkeit.

Ob die von Dietl vorgegebene Zielmarke von 2000 neuen Wohnungen aber bereits 2024 erreicht werden könnte, wollten Merk und GWG-Geschäftsführer Armin Hagen nicht versprechen. „Das ist ein Blick in die Glaskugel und hängt von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab“, meinte Hagen.

Weitere Einsparungen im Zuge der Fusion sollen zudem durch die Neuorganisation von Krediten und die Umstellung im IT-Bereich möglich werden. „Das eingesparte Geld werden wir dort investieren, wo wir es brauchen ‒ nämlich in bezahlbaren Wohnraum“, kündigte Dietl an. Kosten für die Fusion sind bisher in Höhe von 2,8 Millionen Euro angefallen, die für externe Leistungen flossen.

Fusion von GWG und Gewofag in München

Der Stadtrat habe fünf Millionen Euro bewilligt, sodass noch 2,2 Millionen Euro für die Integration der Gewofag und der GWG in das neue Unternehmen zur Verfügung stünden. Daran arbeiteten die beiden Gesellschaften auch nach der Fusion gemeinsam weiter. Dietl ist sich aber sicher, dass sie dies „aus eigener Kraft mit ihrer Expertise“ schaffen werden.

