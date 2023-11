Wohnungen und Familienzentrum? GWG will Wohnblock an Garmischer Straße erneuern ‒ BA hat einige Wüsche

Fünf Gebäuderiegel entlang der Garmischer Straße, zwischen Preßburger und Krüner Straße, sollen abgerissen und durch eine neue Wohnanlage ersetzt werden. © Daniela Borsutzky

Die GWG will fünf Gebäuderiegel an der Garmischer Straße in München erneuern. Sie sollen abgerissen und durch eine neue Wohnanlage ersetzt werden.

Sendling-Westpark ‒ Fünf Gebäuderiegel aus dem Jahr 1960 entlang der Garmischer Straße sollen abgerissen werden. Der Grund: Eine umfassende Sanierung sei insgesamt weder wirtschaftlich noch nachhaltig. Die GWG will dort in den nächsten Jahren eine neue Wohnanlage bauen. Der BA Sendling-Westpark hätte im Rahmen dieses Projekts gerne Bildungsangebote untergebracht.

GWG will Gebäuderiegel an der Garmischer Straße in München erneuern

In den Häusern befinden sich 90 Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnküche auf durchschnittlich 54 Quadratmetern. Diese Größe und die einseitige Struktur der Gebäude entspricht laut GWG nicht mehr den heutigen Anforderungen. „Des Weiteren besteht auf dem Grundstück erhebliches Potenzial zur Wohnraumschaffung“, erklärt GWG-Sprecherin Melanie Meindl. Eine Aufstockung wurde geprüft, sei aber lediglich eingeschossig denkbar.



Geplant ist eine neue Wohnanlage als sogenannte Blockrandbebauung mit Tiefgarage und „hohem energetischen Standard in barrierefreier Ausführung“. Etwa 150 bis 170 Wohneinheiten könnten entstehen. Im Erdgeschoss ist außerdem Platz für Gewerbe, der im Vorbescheid derzeit für eine Kinderkrippe und eine Bürofläche vorgesehen ist.

„Darüber hinaus sind weitere Kleingewerbenutzungen wie zum Beispiel ein Café, eine Apotheke und eine Eisdiele zur Belebung der Erdgeschosszone denkbar“, sagt Meindl. Dächer, Fassaden und Hofbereiche sollen begrünt werden.

Baustart derzeit für 2026 geplant

Gebaut wird in zwei Abschnitten für jeweils etwa drei Jahre. Nach derzeitigem Stand soll es 2026 losgehen, der zweite Bauabschnitt um etwa ein Jahr versetzt folgen. „Der Zeitplan ist allerdings abhängig von mehreren Faktoren, unter anderem der Dauer der Baurechtsschaffung, der vorhandenen Ressourcen und der Fortschritte bei der Suche nach Ersatzwohnraum“, ergänzt Meindl.

Sämtlichen Mietern sollen Ersatzwohnungen angeboten werden. „Durch den Neubau schaffen wir eine Mischung über die gesamte Bandbreite der städtischen Bedarfe, von kleinen Apartments bis hin zu großen Familienwohnungen“, sagt Meindl.

Der örtliche BA hat in diesem Zusammenhang eine Chance gewittert und hätte in der neuen Wohnanlage am liebsten ein Familienzentrum, ein Bildungslokal und eine Mittagsbetreuung untergebracht. Im Bezirk mangelt es an entsprechenden Sozialeinrichtungen (siehe Kasten).



BA wünscht sich Sozialeinrichtungen im Bezirk ‒ GWG zeigt sich offen

Die GWG zeigt sich grundsätzlich offen dafür. „Allerdings reduziert jede Gewerbefläche das Wohneinheitenpotenzial, sodass verschiedene Nutzungen gegeneinander abgewogen werden müssen“, gibt Meindl zu bedenken. Weiterhin müsse die Finanzierung der Angebote gegeben sein.

Die GWG eruiere derzeit mögliche Bedarfe für das Quartier und die Bewohner im Gesamtkontext für die Entwicklungen an der Garmischer / Preßburger Straße und Hinterbärenbad-/Fernpaßstraße. „Im Falle eines Umzugs unserer Sendlinger Hausverwaltung aus der Badgasteinerstraße in den Neubau werden am alten Standort Flächen frei, die gegebenenfalls für soziale Gemeinschaftsflächen in die Überlegungen mit einbezogen werden können“, sagt Meindl.

Bedarf für Bildungsangebote Die Stadtverwaltung ist sich eines Versorgungs-Defizits in Sachen Bildungs- und Sozialeinrichtungen im Stadtbezirk Sendling-Westpark bewusst: Im Sommer hatte der Bezirksausschuss vom Sozialreferat die Mitteilung bekommen, dass insbesondere rund um den Partnachplatz Bedarf für ein Kinder-, Familien und Beratungszentrum gesehen wird. Auch niederschwellige Familienbildungsangebote im Gebiet Cimbernstraße/Einhornallee würden benötigt. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Stadtjugendamts soll laut Sozialreferats-Sprecher Frank Boos im ersten Quartal 2024 dem Stadtrat vorgelegt werden. Weitere Details könnten aber noch nicht genannt werden, da die Planungen noch sehr am Anfang stünden.

