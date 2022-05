Was die Haderner heuer bewegt ‒ Die Themen der Bürgerversammlung

Müll, ASZ, Radwege, Zebrastreifen

Doppelt so viele Bürger wie im vergangenen Jahr nahmen an der Bürgerversammlung in Hadern teil - Hallo war vor Ort und fasst die Anträge für sie zusammen.

Hadern - Etwa 80 Teilnehmer und ein Dutzend Anträge – das ist die Bilanz der diesjährigen Bürgerversammlung für Hadern, die in der Turnhalle der Grundschule Am Hedernfeld stattfand. Die großen Aufreger blieben – wie in den vergangenen Jahren – aus. Stattdessen wünschten sich die Haderner vor allem Verbesserungen für Radler (s. unten).

Bürgerversammlung Hadern: Informationen über Bauprojekte und im Stadtviertel

Zu Beginn informierten Stadtrat und Versammlungsleiter Jörg Hoffmann (FDP) und die BA-Vorsitzende Renate Unterberg (Grüne) über verschiedene Themen im Stadtviertel. 50 404 Einwohner hat der Bezirk, Stand Februar 2022. Der Zuwachs wird sich voraussichtlich in Grenzen halten, für das Jahr 2030 sind 50 959 Bürger prognostiziert. Auch wenn für Nachverdichtung so gut wie kein Platz mehr ist, stehen dennoch Bauprojekte an.

So gibt es im Rahmen der münchenweiten Schul- und Kitabauoffensive einige aktuelle Maßnahmen im 20. Stadtberzirk: An der Ecke Am Stoppelfeld 1/Gräfelfinger Straße 133f wird eine Krippe gebaut, die 2023 fertiggestellt wird. An der Senftenauer Straße 21 entsteht bis kommendes Jahr eine Grundschule, bis 2024 deren Sporthalle. Am Farnweg 12 soll ein Haus für Kinder errichtet werden, hierfür wird gerade die Machbarkeitsstudie erarbeitet. Ein weiteres Haus für Kinder an der Blumenauer Straße 9 befindet sich momentan in der Entwurfsplanung und soll 2023 fertig werden.

Und an der Blumenauer Straße 9-11 entstehen eine Grund- und Mittelschule, ein Bildungslokal und ein Kindertageszentrum. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage wurde der Beginn der Machbarkeitsstudie allerdings zunächst verschoben, wie Andreas Haas vom Referat für Bildung und Sport auf Hallo-Nachfrage mitteilt.

Voraussichtlich noch heuer will das Baureferat den Verkehrsknoten Ammersee-/Waldwiesen-/Silberdistelstraße sanieren. Auch die Geh- und Fahrbahn entlang der Niederhederstraße sowie der Gehweg in der Waldgartenstraße entlang des TSV Großhadern sollen dieses Jahr neu geteert werden. Und die Bushaltestelle Terofalstraße wird barrierefrei ausgebaut.

Maßnahmen gegen die Vermüllung im Viertel forderte eine Bürgerin. Unter anderem beantragte sie mehr Reinigung, eine mehrsprachige Anzeigenkampagne, ein Ramadama und einen Zaun entlang eines Teils der Blumenauer Straße, damit hoffentlich weniger Abfall im dortigen Feld entsorgt wird. Die Bürgerversammlung stimmte dem mit großer Mehrzeit zu.

forderte eine Bürgerin. Unter anderem beantragte sie mehr Reinigung, eine mehrsprachige Anzeigenkampagne, ein Ramadama und einen Zaun entlang eines Teils der Blumenauer Straße, damit hoffentlich weniger Abfall im dortigen Feld entsorgt wird. Die Bürgerversammlung stimmte dem mit großer Mehrzeit zu. Ein weiteres Alten- und Servicezentrum (ASZ) für Hadern wird schon lange gefordert. Ein Bürger ersuchte die Stadt, die Planungen zu beschleunigen und außerdem einen Zeitplan bekannt zu geben. Mehrheitlich stimmten die Anwesenden dem zu.

für Hadern wird schon lange gefordert. Ein Bürger ersuchte die Stadt, die Planungen zu beschleunigen und außerdem einen Zeitplan bekannt zu geben. Mehrheitlich stimmten die Anwesenden dem zu. Ein Antrag zur Verbesserung der Radwegesituation in der Sauerbruchstraße – welche eigentlich längst hätte umgesetzt sein sollen – wurde einstimmig beschlossen. Stefanie Diesch vom Mobilitätsreferat erklärte die Verzögerung mit dem Radentscheid, weswegen man nochmals umplanen müsse.

in der Sauerbruchstraße – welche eigentlich längst hätte umgesetzt sein sollen – wurde einstimmig beschlossen. Stefanie Diesch vom Mobilitätsreferat erklärte die Verzögerung mit dem Radentscheid, weswegen man nochmals umplanen müsse. Ein Antrag für ein beidseitiges Halteverbot auf der Würmtal-, zwischen Heiglhof- und Kriegerheimstraße, wurde abgelehnt.

Mit großer Mehrheit beantragten die Haderner Poller auf den Gehwegnasen beim Zebrastreifen auf Höhe Stiftsbogen 89. Diese sollen verhindern, dass dort parkende Autos die Sicht versperren.

beim Zebrastreifen auf Höhe Stiftsbogen 89. Diese sollen verhindern, dass dort parkende Autos die Sicht versperren. Ohne Gegenstimme wurde der Antrag für mehr Mülleimer rund um den Haderner Stern verabschiedet.

verabschiedet. Einen weiteren Zebrastreifen am Stiftsbogen auf Höhe des Augustinums – oder alternativ eine Fußgängeranforderungsampel – befürwortete die Bürgerversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit.

auf Höhe des Augustinums – oder alternativ eine Fußgängeranforderungsampel – befürwortete die Bürgerversammlung ebenfalls mit großer Mehrheit. Der Wunsch, dass die Heiglhofstraße zur Fahrradstraße werden soll, fand knapp eine Mehrheit.

werden soll, fand knapp eine Mehrheit. Große Unterstützung gab es für die Forderung nach mehr Fahrradständern . Nämlich am Haderner Stern zwischen Penny und der Stadtbibliothek.

. Nämlich am Haderner Stern zwischen Penny und der Stadtbibliothek. Dass der einbahngeregelte Teil der Gräfelfinger Straße für Radler in beide Richtungen geöffnet werden soll, fand bei den Hadernern großen Anklang. Ebenso die Forderung, dass der Gehweg, der von der Gräfelfinger Straße auf Höhe Am Sommerfeld zur Würmtalstraße führt, auch von Fahrradfahrenden benutzt werden darf.

werden soll, fand bei den Hadernern großen Anklang. Ebenso die Forderung, dass der Gehweg, der von der Gräfelfinger Straße auf Höhe Am Sommerfeld zur Würmtalstraße führt, auch von Fahrradfahrenden benutzt werden darf. Ganz knapp abgeleht wurde der Antrag für Sozialwohnungsbau auf dem Grundstück Stiftsbogen Ecke Kurparkstraße. Das mag vielleicht daran liegen, dass der Hinweis fiel, dass dorthin künftig einmal die Polizeiwache umziehen soll.

Mehr Radlständer in der Gräfelfinger Straße im Bereich der vielen Geschäfte wünschte sich ein Bürger. Nachdem vom Mobilitätsreferat erklärt wurde, dass diese ohnehin in Kürze kommen sollen, wurde der Antrag zurückgezogen.

