Gewofag zeigt Entwurf für die Gestaltung des künftigen Straßenverlaufs im Neubaugebiet 

Ludlstraße wird gesperrt und grün

+ © Gewofag Kein Durchgangsverkehr, dafür mehr grün – so soll die Ludlstraße bald aussehen. © Gewofag

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniela Borsutzky schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Ludlstraße soll in Zukunft deutlich grüner werden und weniger Verkehr beherbergen. Wie die Planer das umsetzen wollen, welche Hürden es gibt:

Hadern / Laim ‒ Im Oktober 2017 hatte die Gewofag den Spatenstich an der Ludlstraße gesetzt. In dem Neubauquartier sind 374 neue Wohnungen, soziale Einrichtungen und Künstlerateliers entstanden. Jetzt haben Vertreter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft dem Haderner Bezirksausschuss ihre Entwurfsplanung für die Gestaltung des zukünftigen Straßenverlaufs in der Siedlung vorgestellt. Noch heuer soll ein Streckenabschnitt der Ludlstraße, ab dem Parkplatz in östlicher Richtung, gesperrt und somit versucht werden, den Bereich vom Verkehr freizuhalten.

+ Die Ludlstraße soll deutlich grüner werden. Durchgangsverkehr soll draußen bleiben. © Iva Pfeufer

Wunsch der Lokalpolitiker war es, dass das Quartier möglichst grün wird und dass die Anwohner eingebunden werden, beispielsweise durch gemeinschaftlich betreute Beete. Robert Zengler, Bereichsleiter Bau bei der Gewofag, erklärte vorab, dass die Gestaltung mit dem städtischen Baureferat abgestimmt sei: „Es gibt einige Vorgaben, die von Seiten der Verkehrsplanung erfüllt sein müssen, daher sind wir nicht ganz so frei, wie wir möchten.“

Verkehr in der Ludlstraße: Maximal viel Grün und wenig Verkehr

Das bedeutet, dass einige Faktoren zu Einschränkungen beim Gestaltungsspielraum führen: Leitungen, die im Untergrund verlaufen, die Müllabfuhr, die nur vorwärts fahren darf, die Feuerwehr und der Winterdienst, die durchkommen müssen.



Trotzdem versuche man, ein Maximum an Grün wie Stauden und Sträucher unterzubringen. Insgesamt sollen auch etwa zehn Bäume entlang der Straße gepflanzt werden, die teilweise schon stehen, wie Gewofag-Sprecher Mathias Weber auf Hallo-Nachfrage nochmals bestätigt. Eine konkrete Umsetzung der Planungen könne ab kommendem Jahr erfolgen. Zur Straßensperrung sollen Poller eingesetzt werden. Welche Art – ob versenkbar, abschraubbar oder anders – ist aber noch unklar.

Für die beiden Kitas im Quartier steht der Betreiber inzwischen übrigens fest. „Kitarino“ werde das Kindertageszentrum mit sieben altersgemischten Gruppen und einer Hortgruppe an der Senftenauerstraße 11 und das Haus für Kinder mit drei Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen an der Senftenauerstraße 17 betreiben, erklärt Weber. Der Betrieb soll voraussichtlich am 1. Juni starten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.