Irmgard Hofmann ist neue Vorsitzende des VdK Hadern-Neuried ‒ Wie sie den Ortsverband wiederbeleben will

Von: Daniela Borsutzky

Irmgard Hofmann vor ihrem heimischen „Frühlingswall“, der in ein paar Wochen erblühen dürfte. © Daniela Borsutzky

Der VdK-Ortsverband Hadern hat eine neue Vorsitzende: Irmgard Hofmann will sich vor allem darum bemühen, die Beratung auszuweiten. Ihre weiteren Ziele:

Hadern ‒ Der Sozialverband VdK Bayern ist die größte Selbsthilfeorganisation für Sozialversicherte, ältere Arbeitnehmer, Patienten, Rentner, Chronisch-Kranke und Menschen mit Behinderung in Deutschland.

Der Ortsverband Hadern-Neuried hat am vergangenen Wochenende Irmgard Hofmann zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin aus der Blumenau engagiert sich neben politischen Ämtern auch in verschiedenen Vereinen, hat beispielsweise die Flüchtlingshilfe „Miteinander leben in Hadern“ gegründet.

Im Hallo-Interview spricht die 63-jährige Sozialdemokratin über ihr neues Ehrenamt.

Frau Hofmann, Sie sind unter anderem Bezirksrätin, Vize-Vorsitzende des Bezirksausschusses und nun auch VdK-Vorständin. Warum noch ein Ehrenamt?

Weil der Ortsverband seit Jahren verwaist ist und völlig am Boden liegt. Mit mehr als 2200 Mitgliedern ist er der größte Verband in Hadern. Mir tut es in der Seele weh, wenn nichts passiert.

Was meinen Sie damit?

Viele Anfragen sind aufgelaufen. Corona hat sicher seinen Teil dazu beigetragen. Für eine Beratung müssen die Mitglieder derzeit in die Kreisgeschäftsstelle im Münchner Osten. Wir haben aber ein Büro am Stiftsbogen 93. Ich will die Beratung nach Hadern zurückholen. Und das Vereinsleben wieder aktivieren.

Wie wollen Sie das anstellen?

Zum einen müssen wir eine ordentliche Kommunikationsstruktur aufbauen. Viel zu viel läuft noch über Brief. Zum anderen möchte ich Teams aufbauen, die dann eine Eigendynamik entwickeln.

Welche Teams?

Zum Beispiel eines, dass ein regelmäßiges Nachmittagscafé betreut, wie es das früher schon gab. Oder eines, dass sich um Geburtstagskarten kümmert. Viele Mitglieder möchten Kontakte knüpfen. Es ist ihnen wichtig, dass man sich trifft.

Also geht es gar nicht um die klassische Beratung?

Nicht nur jedenfalls. Daher wünsche ich mir engagierte Leute, die Lust haben, mitzumachen.

Sie unterrichten außerdem in Teilzeit an der Pflegefachschule in Miesbach. Woran hängt Ihr Herz?

Ich liebe die Arbeit im Bezirkstag. Beim VdK haben wir teilweise das gleiche Klientel, es gibt viele Überschneidungen. Ich liebe aber auch den Unterricht und freue mich immer auf meine ‚Kiddies‘ zwischen 16 und 60 Jahren aus 15 Nationen (lacht).

Und was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Gärtnern – so spare ich mir den Gang ins Fitnessstudio (lacht und zeigt aus dem Wohnzimmerfenster). Das dort unten ist mein Frühlingswall, den ich komplett alleine bepflanzt habe. Ich freue mich schon, wenn er bald blüht.

