Bürgerversammlung in Haidhausen: Zank um die Zone, S-Bahn und Gasteig

Von: Katrin Hildebrand

So könnte die Erweiterung der Fußgängerzone Weißenburger Straße aussehen. Doch nicht allen gefällt die Idee. (Grafik) © Grüne - Rosa Liste/Gregor

Auf der Haidhauser Bürgerversammlung wurden vor allem vier große Problemkomplexe angesprochen. Nicht immer waren die Anwesenden begeistert von den Antworten:

Haidhausen ‒ Vier große Probleme treiben die Anwohner um: die Zwischennutzung im Gasteig, die neue Fußgängerzone auf der Weißenburger Straße, die S-Bahn und die Not der Mieter. Zur diesjährigen Bürgerversammlung in Haidhausen kamen 175 Menschen. Sie stellten 21 Anfragen und Anträge.

Bürgerversammlung Haidhausen: Keine Lust auf Gasteig-Party

„Fat Cat“, fette Katze, heißt das Gasteig-Zwischennutzungsprojekt der Veranstalter Nepomuk Scheßl, Michi Kern, Till Hofmann und Barbara Bergau. So bald wie möglich soll das Kulturzentrum an der Rosenheimer Straße mit Veranstaltungen, Bars, Restaurants, Ateliers und Band-Proberäumen belegt werden. Mehrere Haidhauser meldeten ihre Sorgen an. Der Gasteig werde zur Partyzone.

Das bedeute nicht nur den Anstieg des Durchgangsverkehrs in den anliegenden Straßen, sondern auch Ruhestörungen zu später Stunde sowie Parkplatzprobleme. Eine Bewohnerin forderte für das Areal rund um das Zentrum reines Anwohnerparken. Ihr Antrag wurde ebenso angenommen wie ein Vorschlag, die Zwischennutzung auf ein gewisses Maß einzudämmen.



Bürgerversammlung Haidhausen: Fußgängerzone Weißenburger Straße als Streitpunkt

Skepsis gab es auch hinsichtlich der Verlängerung der Fußgängerzone Weißenburger Straße bis zum Pariser Platz. Der Antrag, die Bürger selbst darüber abstimmen zu lassen, stieß auf positive Reaktionen. Knappe Zustimmung erhielt die Forderung, das Vorhaben aufzugeben. Auch die CSU-Landtagskandidatin Susanne Hornberger meldete in einer Anfrage Zweifel an: „Die Gewerbetreibenden haben Angst vor Mietsteigerungen und davor, dass in Haidhausen eine zweite Sendlinger Straße entsteht.“

Sie schlug statt der Fußgängerzone eine Einbahnstraßenregelung vor und bat, für die Testphase im Sommer einen Sicherungsfonds gegen potenzielle Verluste der Geschäfte einzurichten. Bürger wiesen zudem darauf hin, dass auch Wohnungsmieten wegen der Zone steigen könnten.



Bürgerversammlung Haidhausen: Zweite Stammstrecke einstellen

Wie bereits 2022 ging es um die Baustelle am Rosenheimer Platz. Die versperrten Zugänge zum S-Bahn-Geschoss seien für Mobilitätseingeschränkte „nicht mehr tragbar“, beschwerte sich ein Anwohner. Die Bahn solle sie provisorisch öffnen. Der Antrag ging ohne Gegenstimme durch.



Großen Zuspruch erhielt auch eine Forderung des Vereins der „Bürgerinitiative Haidhausen S-Bahn-Ausbau“: Die Stadt möge die Staatsregierung auffordern, die Zweite Stammstrecke sofort einzustellen und stattdessen den Südring zu bauen.



Mit einem bundesweit relevanten Thema befassten sich zwei weitere Anträge: Sie setzten sich für die baldige Rückkehr des städtischen Vorkaufsrechts in Gebieten mit Erhaltungssatzungen ein. Beide erhielten große Zustimmung.

