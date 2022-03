Neue Leitung im Internationalen Jugendzentrum ‒ Elisa Würth im Interview

Von: Katrin Hildebrand

Elisa Würth ist die neue Leiterin des Internationalen Jugendzentrums in Haidhausen. © Diakonie München und Oberbayern

Elisa Würth hat das Ruder im Haidhauser IJZ übernommen – mit Hallo hat sie über ihre Beweggründe, Pläne und das vielfältige Angebot im Jugendzentrum gesprochen.

Haidhausen - Weltoffen und für alle Jugendlichen da: In den 80er-Jahren wurde das Internationale Jugendzentrum – kurz IJZ – in Haidhausen gegründet und ist seitdem Anlaufstelle und Treff für junge Menschen. Elisa Würth kennt es bereits seit mehreren Jahren, immer wieder war sie mit der Ferienerholung der Diakonie München und Oberbayern im IJZ zu Gast, die sie noch bis April parallel leitet. Im IJZ hat sie zum Beispiel Streetdance- und K-Pop-Workshops organisiert.

Weil sich der bisherige Leiter zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet hat, hat jetzt Elisa Würth das Ruder an der Einsteinstraße 90 übernommen. Hallo hat mit der 38-Jährigen über ihre neue Aufgabe gesprochen.

Frau Wirth, wieso wollten Sie Erzieherin werden?

Mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können, war für mich persönlich ausschlaggebend. Es ist spannend zu sehen, wie Kids sich zu individuellen Persönlichkeiten entwickeln, ihren Weg im Leben finden und sie zu begleiten. Vor meiner Ausbildung habe ich Management Sozialer Innovationen studiert, was eine gute Grundlage war. Letztendlich hat aber die Pädagogik und die Nähe zu Kindern und Jugendlichen gefehlt. Daher habe ich die Ausbildung zur Erzieherin draufgesetzt.

Was stand für Sie bei der „Ferienerholung“ im Fokus?

Der Fokus war Naturerlebnis, Nachhaltigkeit und auch Freizeit im kreativen und kulturellen Bereich. Stadtkindern den Spielraum „Wald“ näher zu bringen und gleichzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit diesem zu vermitteln ist spannend, macht Spaß und ist eine wertvolle Erfahrung für die Kids. Aber auch andere Interessen sollten natürlich nicht zu kurz kommen. Es gab Streetdance-Workshops, das Band-Camp und die Theaterakademie.

Welche Bereiche rücken nun als Leiterin des IJZ für Sie in den Vordergrund?

Für uns steht im Vordergrund, was die Jugendlichen brauchen und sich wünschen. Gerade geht es schwer in Richtung Tanz, Bewegung und Sport. Für mich ist Sport und Fitness sowie Ernährung wichtig, gerade im Rahmen der Mädchenarbeit. Ich möchte, dass Mädchen sich gesund, wohl und fit fühlen, selbstbewusst sind und etwas für sich tun. Dafür muss man einen geschützten Raum haben und das möchte ich ihnen im IJZ ermöglichen. Weiter möchte ich auch sehen, ob wir unsere Altersgruppe erweitern können, die Türen auch für junge Erwachsene öffnen.

Wie kam das IJZ zu dem schönen Namen International?

Wir sind weltoffen. Wir sind für alle da, und das spiegelt sich auch im Team wieder. Unser pädagogisches Team ist ein bunter Mix unterschiedlicher Nationen, genauso wie die Jugendlichen, die zu uns ins Haus kommen. Das hilft natürlich im Kontakt, da wir uns gut mit den Jugendlichen identifizieren können.

Welche Pläne haben Sie für das Angebot im IJZ für 2022?

Für uns heißt es wieder „Türen öffnen!“. Wir wollen in aktiven Austausch mit den Jugendlichen gehen, aber auch mit anderen Sozialträgern und Schulen. Auf der einen Seite müssen wir herausfinden, was die Jugendlichen sich im Stadtteil von uns wünschen, auf der anderen Seite ist mir Vernetzung wichtig. Wie können wir in der Offenen Kinder und Jugendhilfe zusammenarbeiten, um unser Angebot an die Bedürfnisse stetig anzupassen. Interessen verändern sich, daher müssen wir flexibel und innovativ sein. Kurzfristig organisieren wir mehr strukturierte Ferienangebote und weiten unsere bestehende Angebotspalette aus.

Was macht das IJZ so besonders in München?

Wir haben viele Möglichkeiten im IJZ. Das Haus hat drei Stockwerke mit einer großen Sporthalle, Fitnessstudio, Kickboxraum, einem offenen Bereich mit Spielen, Playstation und Internetkaffe, Disko, Fahrradwerkstatt, Mädchenbereich, Lernzimmer und Kreativwerkstatt. Wir haben daher Raum für die Jugendlichen und ihre Interessen. Das macht uns sehr flexibel in unserer Angebotsgestaltung. Noch dazu haben wir ein pädagogisches Team, welches mit Herzblut mit den Jugendlichen arbeitet und sich für deren Interessen einsetzt.

Welche Angebote helfen den Jugendlichen, mit der Pandemie besser klarzukommen?

Wir als Jugendzentrum können nur bedingt helfen. Wir fangen viel durch Gespräche auf. Manchmal reicht das aber nicht mehr aus. Dann beraten und vermitteln wir die Jugendlichen an Stellen, die Ihnen helfen können. Die Diakonie München und Oberbayern bietet da zum Beispiel viele Möglichkeiten.

