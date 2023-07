Bleiglas-Kunstwerke von St. Johann Baptist müssen restauriert werden – für bis zu elf Millionen Euro: Gemeinde sucht Spender

Von: Katrin Hildebrand

Patron Johannes darf hoffen, dass die Fenster restauriert werden. © Katrin Hildebrand

Die Fenster in St. Johann Baptist hätten dringend eine Restaurierung nötig. Diese kostet jedoch bis zu elf Millionen Euro, weshalb die Gemeinde um Spenden bittet.

Haidhausen ‒ Mit bloßem Auge seien die Schwachstellen meist nicht zu erkennen. Man müsse schon ganz nah an die Fenster ran. Al­fred Schwarz, Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Johann Baptist, ist heute Rentner. Früher hat er als Architekt beim Erzbischöflichen Ordinariat gearbeitet – Fachgebiet Kirchenbau. Gegenüber Hallo München erklärt er: „Wir brauchen eine Generalinstandsetzung der Fenster.“

Al­fred Schwarz, Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Johann Baptist, erklärt, welche Fenster restauriert werden müssen. © Katrin Hildebrand

Bis zu elf Millionen Euro könnte diese kosten. Natürlich sollen Eigenmittel eingesetzt werden. Doch das wird nicht ausreichen. Daher startet die Kirchenstiftung nun eine Spendenaktion für Haidhausens größtes Gotteshaus. Außerdem läuft bis Mitte August ein Crowd­funding.

So soll unter anderem der „Oktopus“ restauriert werden. © Magnifico

Restaurierung der Fenster in St. Johann Baptist: Angebote einholen

21 große Bleiglasfenster gibt es, jeden Tag wirken Wind und Wetter von außen auf sie ein. „Sie sind weit über 100 Jahre alt“, erklärt Schwarz. Mittlerweile sind zahlreiche Verlötungen kaputt und aufgeplatzt. Auch das Glas habe gelitten und die Rippen des Maßwerks, der steinernen Verzierungen an den Fenstern, hätten an Stabilität verloren.

Zudem müsse die bauliche Einrahmung einiger Spitzbogenfenster restauriert werden. Um eine genaue Diagnose zu erstellen, welche Schäden vorliegen, wurde ein Fenster an der Südseite genau untersucht. Schwarz erklärt: „Man nimmt sich in der Regel das desolateste vor, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Eine perfekte Diagnose der Mängel bedingt eine gute Sanierung.“



Das Südfenster könnte auch restauriert werden. © Katrin Hildebrand

Bis diese starten kann, wird es noch dauern. Zum einen wegen der Finanzen, bei denen die Gemeinde neben Spenden auch auf Gelder von Kirche, Denkmalschutz, Stadt und Staat setzt. Zudem muss sie erst einmal Angebote für die Restaurierung einholen. „Es gibt nur wenige Firmen, die so etwas können.“



Restaurierung der Fenster in St. Johann Baptist: Nur zwei Betriebe

In München etwa haben sich nur zwei Betriebe darauf spezialisiert: die Firma Gustav van Treeck, die schon an den Originalfenstern beteiligt war, und die Mayer’sche Hofkunstanstalt, beide in der Maxvorstadt. Doch auch andere werden um Angebote angefragt. Schwarz sagt: „Zum Glück berät uns bei der ganzen Angelegenheit das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.“



Magdalena und Engel könnte auch restauriert werden. © Katrin Hildebrand

Etwa zehn bis 15 Jahre wird es dauern, bis alle Fenster restauriert sind, schätzt der Fachmann. Aber der Aufwand sei gerechtfertigt: „Die Glasmalereien sind auch heute noch erstaunlich, einige Elemente wie der Oktopus an einem der Südfenster geradezu Pop-Art.“ Die meisten Bilder allerdings illustrieren anschaulich den Übergang von der Neogotik zum Jugendstil.

Die Kirche St. Johann Baptist hofft auf Spenden. © Schlaf

St. Johann Baptist Die Kirche entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Stil der Neogotik. Sie ist Johannes dem Täufer geweiht, ebenso wie ihre Vorgängerkirche St. Johann Baptist an der Kirchenstraße. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Originalfenster ausgebaut und verwahrt. Die Ersatzfenster gingen bei einem Bombenangriff zu Bruch. Infos zur Spendenaktion gibt es beim Pfarrverband Haidhausen unter Telefon 41 80 07 90 und www.pfarrverband-haidhausen.de. Infos zum Crowd­funding unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/kath-pfarrkirche-st-johann-bap.

