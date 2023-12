Zweckentfremdung: Fläche um St. Johann-Baptist wird öfter als Auto-Stellplatz genutzt – BA will Zeichen dagegen setzen

Von: Katrin Hildebrand

Drucken Teilen

Der Johannisplatz im Oktober dieses Jahres: Diverse Autos parkten auf den Rampen der Kirche und in den Baumgräben des Platzes. © privat

Der Johannisplatz in Haidhausen wandelte sich stetig vom Kirchplatz zum Parkplatz. Das muss nun aufhören, beschloss man jüngst im BA und will die Tat ergreifen:

Haidhausen – Besonders schlimm war es Ende Oktober. Bei einer Trauerfeier in Haidhausens größter Kirche herrschte Andrang. Viele Gäste waren mit dem Auto gekommen. Und einige davon hatten wohl keinen Parkplatz gefunden. So mussten kurzerhand die Rampe zum Portal sowie das Podest vor der Zugangstreppe der Kirche als Stellplätze herhalten, ebenso Baumgräben am Johannisplatz. Die Angelegenheit ist nun vor dem BA gelandet – und hat das Gremium empört.

„Der Platz soll so nicht genutzt werden, da sind wir uns doch alle einig“, sagte Andreas Micksch (CSU). Nina Reitz, deren SPD-Fraktion einen Antrag dazu gestellt hatte, meinte, dass die unzulässige Parkerei rund um die Kirche kein Einzelfall sei, sondern öfter vorkomme. BA-Chef Jörg Spengler (Grüne) schlug vor: „Ich bin dafür, auf die Pfarrei zuzugehen und für das Thema zu sensibilisieren.“

Anfänge während Bauarbeiten

Dass die Grünflächen, Gehwege und Kirchenaufgänge am Johannisplatz des Öfteren unerlaubt von Autofahrern benutzt werden, weiß auch Peter Martl. Der pensionierte IT-Fachmann wohnt in der Nähe. Immer wieder hat er Fahrzeuge auf der Fläche gesehen. „Angefangen hat es, als die Kirche vor ein paar Jahren eingerüstet war“, berichtet er im Gespräch mit Hallo.

Das geschah zum Zweck der Fassadensanierung. Zunächst seien die Falschparker Lieferwagen oder Kleinbusse von Handwerkern gewesen, die dort zu tun hatten. Auch ein Unfallhilfswagen stehe mal in einem der Baumgräben, und der Transporter einer Hilfsorganisation nutze manchmal die Fußwege am Platz zur Durchfahrt, weil die echte Einfahrt durch Falschparker versperrt sei.

BA will „Zeichen setzen“

„Das alles kann zwar keine Lösung sein“, findet Martl. Aber irgendwie könne er einige dieser Fälle noch etwas verstehen. Was ihn wirklich verblüfft hat, war die Trauerfeier im Oktober. „Es war unglaublich“, sagt er. „Am Johannisplatz um die Kirche herum herrschte quasi Parkplatzsuchverkehr.“

Die Kirchengemeinde hat sich auf Anfrage bisher nicht geäußert. Die Polizeiinspektion 21 gab an, dass ihr keine Erkenntnisse vorlägen und bisher auch keine Bürgerbeschwerden. Der BA hat sich nun mehrheitlich gegen eine solche Fehlnutzung ausgesprochen. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Ulli Martini (Grüne), Chef des Unterausschusses Verkehr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.