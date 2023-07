Müllfrei-Meile am Pariser Platz: So werden die Zero-Waste-Aktionswochen

Rund um den Pariser Platz wird bis Sonntag, 23. Juli, die „Müllfrei-Meile“ ausgerufen. © Romy Ebert-Adeikis

Rund um den Pariser Platz in Haidhausen soll eine müllfreie Zone für drei Wochen entstehen, um Wege der Abfallvermeidung aufzuzeigen. Infos zum „Zero-Waste-Projekt“:

Haidhausen ‒ Ein Startschuss mit Signalwirkung soll es werden: Von Samstag, 1., bis Sonntag, 23. Juli, verwandeln sich der Pariser Platz und die umliegenden Straßen in Haidhausen in eine „Müllfrei-Meile“. Startschuss, weil Anfang Juli die Zero-Waste-Fachstelle – eine referatsübergreifende Einrichtung, die ans Kommunalreferat angegliedert ist – ihre Arbeit aufnimmt.

Ziel der „Müllfrei-Meile“ ist es, möglichst viele Menschen für Abfallvermeidung im öffentlichen Raum, im Privathaushalt und im To-Go-Geschäft zu sensibilisieren. Auf dem Programm stehen etwa eine Kochparty mit geretteten Lebensmitteln, Zero-Waste-Workshops und diverse Infostände. Münchner können müllfrei und einfach Deo oder Badreiniger herstellen oder bei der Kleidertauschparty am Freitag, 14. Juli, alte Kleidungsstücke tauschen. Mit einem Clean-up und einem Rückblick wird die „Müllfrei-Meile“ dann am letzten Wochenende bei Musik und Snacks am Pariser Platz beendet.

Müllfrei-Wochen in Haidhausen: Lust zur Müllvermeidung schaffen

Organisiert wird das Event in Kooperation mit dem AWM, der Circular Economy Koordinationsstelle, dem Umweltreferat, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, dem Haus für Eigenarbeit sowie den Kreislaufschränken München. „Jeder Müll, der vermieden wird, ist ein direkter Beitrag zur Ressourcenschonung und damit zum Klimaschutz“, sagt die Projektleiterin Miriam Hundt von Rehab Republic. „Das möchten wir auf unkonventionelle Weise vermitteln.“



Kommunalreferentin Kristina Frank hofft, dass die „Müllfrei-Meile“ einfach „Lust auf Abfallvermeidung durch schöne Angebote statt erhobenen Zeigefinger“ macht. Der Ort ist übrigens nicht zufällig gewählt. Vorbild für die Aktion ist eine Zero-Waste-Straße in Paris.



Die „Müllfrei-Meile“ dient als Pilotprojekt: „Ab dem kommenden Jahr wird es weitere ,Müllfrei-Meilen‘ oder ,Zero-Waste-Straßen‘ im Stadtgebiet geben, in denen Anwohner, ansässige Gewerbebetriebe und Institutionen für das Thema Abfallvermeidung sensibilisiert werden“, so Maren Kowitz, Sprecherin des Kommunalreferats.

München sagt Müll den Kampf an Wie Kommunalreferats-Sprecherin Maren Kowitz mitteilt, arbeite man aktuell daran, eine zentrale Fläche in der Münchner Innenstadt für eine Zero-Waste-Arena zur Verfügung zu stellen. Dies soll genauso noch heuer umgesetzt werden wie die Einführung eines Reparaturbonuses, um Münchnern, die Elektrogeräte reparieren lassen und nicht wegwerfen, einen Teil der Reparaturkosten zu erstatten. Ferner seien Nachbarschaftstage in Wohnanlagen, die Anwohnern direkt vor Ort die Möglichkeit zum Tausch nicht mehr gebrauchter Gegenstände bieten, und die Einrichtung eines Innovationszentrums im Munich Urban Colab mit dem Schwerpunkt zirkuläre Textilien geplant. Darüber hinaus werde München „zeitnah daran arbeiten“, einen Fördertopf für bestehende Zero-Waste-Initiativen einzurichten und noch mehr Kreislaufschränke aufzustellen.

