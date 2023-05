Eine Nacht - vier Einbrüche: Polizei München sucht Zeugen mehrerer Taten

Von: Kevin Wenger

Teilen

In mehreren Stadtvierteln kam es in einer Nacht zu Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Silas Stein

In zwei Stadtvierteln kam es zu insgesamt vier Einbrüchen. Betroffen waren ein Büro und drei Gaststätten, mehrere Tausend Euro Bargeld wurden gestohlen...

Haidhausen / Neuhausen ‒ In der Nacht von Dienstag, 9. Mai, auf Mittwoch, 10. Mai, kam es in Haidhausen und Neuhausen zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei sucht zu allen Taten nach Zeugen.

Mehrere Einbrüche in einer Nacht: Büro und Gaststätten angegangen

Zwischen 23:30 Uhr und 7 Uhr morgens kam es zu einem Einbruch in ein Büro in Haidhausen. Hier drangen der oder die Täter gewaltsam ein und verschwanden dann jedoch, ohne etwas gestohlen zu haben.

Zudem wurde zwischen 24 Uhr und 10:50 Uhr in eine Haidhauser Gaststätte eingebrochen. Auch hier drangen der oder die Täter gewaltsam ein und entwendeten schließlich Bargeld sowie elektrische Geräte.

Mehrere Einbrüche in einer Nacht: Tausende Euro Bargeld entwendet

Außerdem wurde zwischen 4:30 Uhr und 4:45 Uhr, sowie zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, in zwei Gaststätten in Neuhausen eingebrochen. Auch hier wurde sich gewaltsam Zugang verschafft. In beiden Fällen wurde Bargeld gestohlen.

Insgesamt wurden mehrere Tausend Euro Bargeld geklaut. Die Polizei hat an den Tatorten umgehend Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Kommissariat 52 ermittelt zu den vier Einbrüchen und sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elsässer Straße, Kirchenstraße, Grillparzerstraße, Orleansstraße (Haidhausen), Dachauer Straße, Ebenauerstraße, Sprunerstraße, Nymphenburger Straße, Ysenburgstraße, Leonrodstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.