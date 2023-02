Ärger um Schulzentrum am Ostbahnhof in München: BA ist für Erweiterung ‒ Beim Thema „Bäume“ gibt es aber Zwist

Von: Katrin Hildebrand

Christine Harttmann ärgert sich: Das Neubaugrundstück ist schon gerodet. Gemeinsam mit dem Bestandsbau sollen weitere Bäume fallen. © Katrin Hildebrand

Das Schulgelände am Ostbahnhof soll schon ab März erweitert werden, doch der BA ärgert sich noch über die schlecht Infopolitik der Stadt. Es sollen dafür zahlreiche Bäume gefällt werden.

Haidhausen ‒ Im März soll es bereits losgehen. Dann starten die ersten Vorabarbeiten zur Erweiterung der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) an der Orleansstraße 44. Bis 2027 soll die Bildungseinrichtung deutlich vergrößert werden. Der BA Au-Haidhausen begrüßt zwar den Schulbau. Doch sind viele Mitglieder entsetzt über die zahlreichen Baumfällungen.

„Ich bin fassungslos“, sagte Martin Wiesbeck (Grüne). „Weit mehr als 50 Bäume sollen weg, das ist fast ein Wald. Und die Bäume sind so alt wie das Gebäude.“ Seine Fraktionskollegin Christine Harttmann fügte hinzu: „Ich kann meinen Job als Baumschutzbeauftragte hinschmeißen. Wir verlieren im Viertel Bäume am laufenden Band.“ Die Stadtverwaltung scheine das nicht zu interessieren. Doch den Bürgern falle das auf.



Erweiterung der FOS und BOS: Viele Bäume müssen weichen

Wie Hallo auf Nachfrage beim Baureferat erfuhr, sollen insgesamt 54 Bäume weichen, 26 davon sind geschützt. Bereits vor Beginn der Arbeiten des ersten Bauabschnitts seien 42 Stück entlang der Orleansstraße und der Bahntrasse gefällt worden. Weitere zwölf müssten entfernt werden, sobald der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werde. „Die erforderlichen Fällungen wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und genehmigt“, erklärte ein Sprecher.



„Wir waren gar nicht in die Einrichtung der Baustelle eingebunden“, meinte der BA-Vorsitzende Jörg Spengler (Grüne). SPD-Fraktionssprecherin Nina Reitz sagte: „Die Kommunikation dazu lief nicht optimal.“ Vor einigen Jahren sei das Thema zwar kurz im BA diskutiert worden. Doch erst im Januar dieses Jahres habe es einen Termin mit verschiedenen Referaten dazu gegeben. „Aber nur zu unserer Information“, berichtete Reitz im Gespräch mit Hallo.



Auch bei der CSU kam das Vorgehen der Stadt nicht gut an: „Wir möchten mehr eingebunden werden“, sagte Barbara Schaumberger. Spengler allerdings warf ein, dass es immerhin um einen wichtigen Schulbau gehe und die Neuansiedlung von „nicht ganz kleinen“ Bäumen geplant sei.



Erweiterung der FOS und BOS: Bau soll in zwei Abschnitten erfolgen

Das Baureferat gab gegenüber Hallo an, dass nach Abschluss der Neubauten „48 standortgerechte Ersatzpflanzung“ erfolgen sollen. Die Umgestaltung der FOS/BOS laufe in zwei Abschnitten. In einem ersten Schritt werde entlang der Orleansstraße im direkten Anschluss an den Bestand ein fünfgeschossiger Erweiterungsbau errichtet. In einem zweiten Schritt werde das bestehende Schulhaus an der Orleansstraße 44 einschließlich der Sporthalle abgerissen und durch einen ebenfalls fünfgeschossigen Neubau mit Dreifachsporthalle, Mensa und Aula ersetzt. Sobald alles fertig sei, könne die staatliche FOS/BOS statt den aktuell 750 Schülern 1270 Schüler unterrichten.



Bis es so weit ist, kann es allerdings noch dauern. Der erste Abschnitt soll im Jahr 2027 fertig werden. Für den zweiten Teil ist 2032 angedacht. Die Kosten für das Projekt werden auf 213 Millionen Euro geschätzt.

