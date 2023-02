Klima-Rettung durch Rankpflanzen: BA will französisches Modell für baumarme Ecken

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Nina Reitz will die Sedanstraße nach Straßburger Vorbild begrünen. © Katrin Hildebrand

Versiegelte Straßen sollen in Haidhausen durch Begrünung nach dem Vorbild aus Straßburg abgekühlt werden. Der Vorschlag wird im BA diskutiert.

Au-Haidhausen ‒ München ist zweieinhalb Grad wärmer als das Umland. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Im Sommer spüren das die Städter sehr deutlich. Für Stadtviertel, die besonders zugebaut sind, hat der BA Au-Haidhausen nun einen Vorschlag: Rankpflanzen über den Straßen könnten im Sommer zumindest ein bisschen mehr Schatten spenden.

SPD-Fraktionssprecherin Nina Reitz hat die Idee aus einem Straßburg-Urlaub im vergangenen Oktober mitgebracht, wie sie im Gespräch mit Hallo berichtet. „In einigen kleinen Straßen, die in der Nähe des Bahnhofs lagen, habe ich die Rankhilfen entdeckt.“ Auf Nachfrage im Hotel erfuhr die Politikerin, dass die Pflanzen in den Monaten zuvor deutlich voluminöser gewesen seien, um das Sonnenlicht abzudämmen. Erst im Herbst würden sie zurückgeschnitten.



So ähnlich könnten die Straßen auch bald in Haidhausen aussehen. © Nina Reitz

Reitz möchte diese Maßnahme gerne in Au-Haidhausen ausprobieren. Aus der CSU-Fraktion gab es jedoch Kritik an ihrem Antrag. „Ich bin auch für Begrünung“, sagte Nikolaus Haeus­gen. „Aber in meiner Funktion als Denkmalschutzbeauftragter halte ich dagegen. Das Ganze ist optisch nicht ansprechend.“ Martin Wiesbeck (Grüne) ließ das nicht gelten: „Denkmal- und Klimaschutz sind keine gleichrangigen Ziele mehr. Die Temperaturen erhöhen sich dramatisch.“ Haeusgens Fraktionskollege Andreas Micksch hatte dagegen sicherheitspolitische Bedenken: „Es ist wie ein Vorhang über der Straße. Da sieht man deren Ende ja gar nicht mehr.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.