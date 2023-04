Nach 40 Dramen und 40 Auftritten geht Urgestein der „Woifgangla“ in den Ruhestand – warum die Truppe weitermachen muss

Warten aufs letzte gemeinsame Stück

+ © Katrin Hildebrand Noch sitzen Herta Stadler (li.) und Karla Unterkreuter gemeinsam in der Garderobe, die sich unter der Bühne befindet. © Katrin Hildebrand

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Hildebrand schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Seit vielen Jahren spielen „D‘Woifgangla“ auf der Theaterbühne im Pfarrsaal von St. Wolfgang. Nun geht Urgestein Karla Unterkreuter in den Ruhestand...

Haidhausen ‒ Angefangen hat alles mit der Pfarrjugend der Gemeinde St. Wolfgang. Aus ein paar kurzen Sketchen bei einem großen Fest Anfang der Achtziger wurde eine feste Theatergruppe. Passend zur Haidhauser Kirche St. Wolfgang, der sie angeschlossen sind, nannten sie sich „D‘Woifgangla“.

Von Beginn an mit dabei: die alteingesessenen Haidhauserinnen Herta Stadler und Karla Unterkreuter. Mit ihrem 40. Auftritt im Dienst der Theatergruppe nimmt Stadler nun Abschied von der Bühne und ihrer langjährigen Weggefährtin – in einem zauberhaft-komischen Stück. Es ist ab Freitag, 14. April, im Pfarrsaal von St. Wolfgang, St.-Wolfgangs-Platz 9, zu sehen.

Stadler, 79 Jahre alt, fiebert der Premiere zwar entgegen, freut sich aber auf die Zeit ohne Bühnenrolle. „Das Hirn reicht nicht mehr“, sagt sie und deutet auf ihren Kopf. Den langen Text auswendig lernen und merken, den Einsatz nicht verpassen, die Angst, etwas falsch zu machen – all das bereitet ihr mittlerweile mehr Stress als Spaß. Ganz weg aber wird sie nach der aktuellen Spielzeit nicht sein. „Im Hintergrund werde ich weiterhin Aufgaben übernehmen.“



Abgang bei „D‘Woifgangla“: Die Zeit ohne Rolle

Das aktuelle Stück „Isarmärchen“ erzählt von einer Elfe mit magischen Fähigkeiten. Letztere hätte Theaterleiterin und Regisseurin Karla Unterkreuter nun auch gern. Denn dass mit Herta Stadler ihre treueste Mitstreiterin geht, würde sie am liebsten verhindern. „Als sie mir das gesagt hat, habe ich mir überlegt, ebenfalls aufzuhören.“ Doch der Gedanke hielt nicht lange. „Ich kann nicht leben ohne Theater“, erklärt sie. Also muss es weitergehen, auch wenn ein harter Abschied bevorsteht.



Jedes Jahr, auch heuer, haben Unterkreuter und Stadler monatelang geprobt, je zweimal in der Woche, und das fast vier Stunden am Stück. Für die 61-jährige Theaterleiterin ein Muss, trotz Familie und Arbeit. „Ich habe auch gespielt, als ich schwanger war“, sagt sie lachend.

Abgang bei „D‘Woifgangla“: Zeitung als Texthilfe

Wer Mitglied bei „D‘Woifgangla“ ist, bastelt nicht nur mit am Bühnenbild und kümmert sich um die Kostüme, sondern muss auch vor den Aufführungen anpacken: Erst dekoriert die Truppe den Pfarrsaal, in dem gespielt wird, richtet Tische und Stühle her, kümmert sich um die Küche. Während der Vorstellung darf nämlich gegessen und getrunken werden. Dann schminkt Unterkreuter alle. Kurz bevor es losgeht, trifft sich die Truppe hinter dem geschlossenen Vorhang: „Toi toi toi!“



Kurz bevor sie das letzte Mal gemeinsam spielen, kommen bei den zwei Frauen Erinnerungen hoch. Vor allem an die Pannen. „Ein Schauspieler hat mal das ganze Stück hindurch hektisch seinen Hut in der Hand gedreht, so nervös war er“, sagt Stadler.



Unterkreuter muss noch heute lachen, wenn sie an einen vergesslichen Kollegen denkt: Damit er im Notfall eine Text-­Stütze hatte, hielt er eine Zeitung in der Hand, auf deren Innenseite die Dialoge standen. „Dummerweise aber hat er innen nach außen gedreht. Und statt der Zeitungsartikel sah das Publikum den groß gedruckten Theatertext.“ Die Gäste hätten vor Lachen gebrüllt.

Das Isarmärchen Marie findet beim Spazieren am Fluss den Zauberstab einer Elfe. Die kommt daraufhin zu Marie nach Hause, um diesen abzuholen. Als Dank will sie nun allen Hausbewohnern einen Wunsch erfüllen. Doch das geht schief. Zu sehen ist das Stück jeweils an folgenden Freitagen und Samstagen ab 19.30 Uhr: 14. und 15. April, 21. und 22. April, 28. und 29. April. Karten zu zehn Euro gibt es per E-Mail an wolfgangla@gmx.de oder montags von 19 bis 21.30 Uhr unter Telefon 48 39 27.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.