Bagger bleibt in Münchner Unterführung stecken ‒ Straße für drei Stunden gesperrt

Von: Kevin Wenger

In der Rosenheimer Straße ist ein Bagger an einer Unterführung steckengeblieben. © Berufsfeuerwehr München

Für einen Bagger war eine Unterführung an der Rosenheimer Straße zu niedrig. Das Gerät blieb stecken und der Verkehr erlag komplett.

Haidhausen ‒ Am Donnerstagmorgen, 1. Juni, gegen 8 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Unterführung an der Rosenheimer Straße gerufen. Ein Bagger sei an der Decke hängengeblieben.

Bagger bleibt in Unterführung stecken: Aufgabe gibt Feuerwehr Rätsel auf

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, fanden die Einsatzkräfte neben dem Bagger knapp 200 Liter Hydraulikflüssigkeit am Boden vor. Beim Steckenbleiben wurden einige Hydraulikschläuche des Gerätes in Mitleidenschaft gezogen.

Der Baggerführer versuchte vergeblich sein Gefährt zu befreien und die Unterführung zu befreien, weshalb er die Feuerwehr zu Hilfe rief. Diese sicherten den umliegenden Verkehr und begannen, die ausgelaufene Flüssigkeit mit Ölbindemitteln und Säcken zu sammeln.

Die Feuerwehr stand nun vor einem großen Rätsel, denn wie man den Bagger befreien könne, war anfangs unklar. Der erste Versuch, die Luft aus den Reifen zu lassen und über eine Seilwinde den Bagger rauszuziehen, schlug fehl. Also mussten auch die Einsatzkräfte um Hilfe bitten und beauftragten eine externe Firma, die Hydraulikleitungen provisorisch wieder instandzusetzen.

Bagger bleibt in Unterführung stecken: Lange Sperrung für Bahn und Straßenverkehr

Dadurch konnte der Baggerarm abgesenkt werden und das Fahrzeug aus der Unterführung gezogen werden. Weitere Maschinen, darunter ein zweiter Bagger, wären auf Anforderung ebenfalls bereit gewesen.

Mit eben diesem zweiten Bagger konnte die defekte Maschine auf einen Tieflader geladen und abtransportiert werden. Die Deutsche Bahn sperrte die oberhalb verlaufende Bahnstrecke während der Arbeiten. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Während der Einsatzdauer von drei Stunden wurde die Straße gesperrt und der umliegende Verkehr komplett stillgelegt.

Die Bundespolizei ermittelt zum Unfallhergang.

