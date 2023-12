Vorfreude aufs Frühjahr: „Gemeinwohlwohnen“ kann einzigartiges Haus-Projekt an Metzgerstraße endlich realisieren

Von: Katrin Hildebrand

Samuel Flach (v., 2. v. re.) freut sich mit zukünftigen Mitbewohnern und Freunden der Initiative auf den Baubeginn. © privat

Nun sind die finanziellen Mittel gesammelt: an der Metzgerstraße kann in Kürze der Bau eines Wohnheims beginnen. Wer dort wohnen darf, welche Bedingungen es gibt.

Haidhausen – Über 400 000 Euro haben sie beisammen. Insgesamt brauchen sie über eine Million. Doch die bisherige Summe reicht, um im kommenden Frühling mit dem Bau zu beginnen: In ungefähr zweieinhalb Jahren könnte dann an der Metzgerstraße 5 a – direkt an den Strecken der Trambahn-­Linien 21 und 25 – ein Gebäude mit kollektivem und solidarischem Wohnkonzept stehen.

Hier sollen die Arbeiten für das „Gemeinwohlwohnheim“ beginnen. © hki

Bauherrin ist die Genossenschaft Kooperative Großstadt. Sie hat sich 2020 mit dem zukünftigen Mieter, dem Verein „Gemeinwohlwohnen“, um das Grundstück beworben und mit viel Glück den Zuschlag bekommen. Geplant ist ein fünfstöckiges Gebäude mit einem Maß von zwölf mal 13 Metern pro Etage. Die Wohnräume sollen dynamisch sein, sodass sie an verschiedene Formen des Zusammenlebens angepasst werden können.

Einige Mieter bereits angemeldet

Sobald das Haus steht, wird eine einzigartige Gemeinschaft einziehen: etwa Menschen mit Behinderungen, Geflüchtete und Geringverdienende. Die Mieten sollen niedrig bleiben, im Rahmen des München-­Modells.

„Die Hausgemeinschaft wird wie eine familiäre oder familienähnliche Gruppe sein“, erklärt Samuel Flach im Gespräch mit Hallo. Er ist 32 Jahre alt, Theatermacher, Aktivist und möchte auch dort leben. Wie er müssen sich alle Bewohnenden ein Stück weit in die Gemeinschaft einbringen. „Das ist solidarisch vor allem denen gegenüber, die besonders auf Hilfe angewiesen sind.“

Neun Erwachsene und zwei Kinder stehen aktuell auf der Liste der zukünftigen Mieter. Darunter Studierende, ein Paar und eine aus Uganda geflüchtete Mutter. Die Gemeinschaft sucht derzeit nicht aktiv nach weiteren Interessenten. Wer sich bewerben will, ist dennoch dazu eingeladen.

Regeln entscheiden über Mietdauer

Die künftigen Mieter dürfen so lange dort leben, wie sie möchten. Außer sie verstoßen gegen die Regeln, die sich die Gemeinschaft gibt. Immer wieder nämlich trifft sich der Verein und debattiert über offene Fragen. Flach berichtet: „Wir haben unter anderem mit Hilfe eines Mediators Grundsätze für das Zusammenleben erarbeitet.“

Der Verein, den es seit sieben Jahren gibt, hat zwar nun genug Geld, um den Bau zu beginnen, doch benötigt er Darlehen, Bank- und Direktkredite von Einzelpersonen, um den Eigenanteil von über einer Million Euro aufzubringen. Dafür wird er der Nachbarschaft auch etwas zurückgeben: Im Erdgeschoss entsteht ein 60-Quadratmeter-Gemeinschaftsraum, der auch Viertelbewohnern zur Verfügung steht. „Das Haus soll wie ein inklusives und offenes Kulturzentrum sein.“

Weihnachtsfeier Am Freitag, 8. Dezember, ab 17 Uhr lädt der Verein unter dem Motto „Nikolaus baut ein Haus“ zur Soli-Party im Lihotzky, Fritz-Winter-Straße 10, Domagkpark, ein – mit Live-Musik, Puppen­theater, Rap, Poetry und Vortrag. Der Eintritt ist frei.

