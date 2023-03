Hakenkreuze am Skateplatz ‒ Polizei München sucht nach Sprayern verbotener NS-Symbole

Von: Kristina Beck

Gleich neun Hakenkreuze und die Aufschrift „Kampf“ beschäftigen die Polizei München. Die Nazi-Symbole wurden auf einen Skateplatz und an einem U-Bahnhof hingesprüht.

München ‒ Neun Hakenkreuze und drei Mal der Schriftzug „Kampf“: In München und Umgebung wurden erneut verbotene Nazi-Symbole und -Aufschriften im öffentlichen Raum gesprayt. Gleich zwei Fälle verzeichnete die Polizei München am Wochenende.

Fall 1

Im Zeitraum von Samstag, 4. März, 21.30 Uhr bis Sonntag, 5. März, 21.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter auf dem Skaterplatz in der Feodor-Lynen-Straße in Planegg ein ca. 50x50 cm großes Hakenkreuz aufgesprüht. Das Hakenkreuz wurde auf den Boden gesprüht und wurde vom zuständigen Sicherheitsdienst der Gemeinde Planegg festgestellt.

Fall 2

Ein Passant hat der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) mitgeteilt, dass sich am U-Bahnhof Thalkirchen eine Hakenkreuzschmiererei befinde.

Vor Ort wurden hat die Polizei acht aufgesprühte Hakenkreuze sowie dreimal der Schriftzug „Kampf“ festgestellt, die im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs aufgesprüht wurden. Der Tatzeitraum kann von Samstag, 4. März, 9 Uhr, bis Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen wurde die Entfernung der angebrachten Schmierereien veranlasst. Der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Feodor-Lynen-Straße am Skaterplatz (Planegg) und am U-Bahnhof Thalkirchen im Bereich der Schäftlarnstraße und Pognerstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.