Früheres Fabrikgelände in München: Bodenplatten und Garagentor erinnern an „Mensch ärgere Dich nicht“

Zu seinem 75. Todestag: Hallo München erinnert an „Mensch ärgere Dich nicht“-Erfinder Josef Friedrich Schmidt

Von: Ursula Löschau

Wo an der Heßstraße 74-76 einst Spiele produziert wurden, steht jetzt eine Wohnanlage. Im Innenhof erinnert ein Muster aus Bodenplatten an einen Vorläufer des Klassikers „Mensch ärgere Dich nicht“. © Ursula Löschau

Zu seinem 75. Todestag erinnert Hallo München an den „Mensch ärgere Dich nicht“-Erfinder Josef Friedrich Schmidt. Die Geschichte des Brettspiel-Klassikers.

München / Schwabing-West ‒ Spielen gehört zum Leben von Christoph Hahne. Der 59-jährige Münchner ist damit aufgewachsen, wie schon seine Mutter Anneliese Hahne und deren Vater, Franz Schmidt. Denn dessen Vater, Josef Friedrich Schmidt (1871 bis 1948), erfand „Mensch ärgere Dich nicht“, ein Spiel, das bis heute mehr als 90 Millionen mal verkauft wurde, und begründete damit den Erfolg des späteren Familienunternehmens „Schmidt Spiele“.

Josef Friedrich Schmidt erfand das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“. © privat

75. Todestag von „Mensch ärgere Dich nicht“-Erfinder Josef Friedrich Schmidt am Donnerstag, 28. September

Zu seinem 75. Todestag am Donnerstag, 28. September, erinnert sich sein Urenkel: „Es ist unglaublich, wie so ein Produkt in die DNA der Familie übergehen kann. Meine Mutter lebte auch nach der Devise ,Mensch ärgere Dich nicht‘.“

Ursprünglich hatte der vielseitig talentierte Kaufmann das Brettspiel für seine Söhne entwickelt. Kurz nachdem es in seiner neu gegründeten Spielefabrik in Produktion gegangen war, kam der Erste Weltkrieg. „Weil er selbst nicht eingezogen wurde, wollte er wenigstens den Soldaten etwas Ablenkung schenken und verteilte Spiele in den Feldlazaretten“, berichtet Hahne.

„Mensch ärgere Dich nicht“-Erfinder Josef Friedrich Schmidt starb vor 75 Jahren in München. © Archiv Schmidt Spiele

Das Ergebnis: „Als die Soldaten heimkamen, haben sie wie verrückt ,Mensch ärgere Dich nicht‘ für ihre Familien gekauft.“ In den 30er-Jahren machte sich Sohn Franz Schmidt mit einer eigenen Spielefabrik selbstständig und produzierte an der Heßstraße 74-76 unter anderem in Lizenz „Monopoly“ für den deutschsprachigen Raum. Sein Vater konzentrierte sich am Standort Blütenstraße weiter auf seinen Ursprungs-Klassiker.

Leidenschaft für Brettspiele in der DNA der Familie

Um 1970 fusionierten dann beide Unternehmen zur „Schmidt Spiele und Freizeit GmbH“. Die zog zunächst komplett an die Taunusstraße und schließlich nach Eching. Sie brachte weitere Klassiker wie „Spitz pass auf“ oder „Kniffel“ auf den Markt ‒ bis zur Insolvenz 1997 und Übernahme durch die Berliner Blatz-Gruppe.

Seinen Urgroßvater hat Christoph Hahne zwar nicht mehr persönlich kennengelernt, wohl aber die Spiel-Leidenschaft, die seine ganze Familie geprägt hat. „Bei uns wurde sehr viel gespielt, teils sogar exzessiv“, erinnert er sich. Es sei auch vorgekommen, dass er zu Hause neue Entwicklungen testen sollte. Eine Aufgabe, die er gerne übernahm. „Es gibt Schlimmeres, als als Kind in einer Spielewelt aufzuwachsen“, sagt der 59-Jährige lachend.



Wie seine Familie war auch er bis zur Insolvenz bei „Schmidt Spiele“ tätig. Danach ging Hahne ins Verlagswesen und gründete 2011 in München die Firma „urban­-e“, die mit dem Bau von und der Logistik mit Lastenfahrrädern Erfolg hat. Zudem hat er sich um die Entwicklung des früheren Fabrikgeländes an der Heßstraße gekümmert.

Früheres Fabrikgelände in München: Bodenplatten und Garagentor erinnern an „Mensch ärgere Dich nicht“

Dort stehen inzwischen Wohnungen für Familien sowie moderne WG-Formate für Singles. „Mensch ärgere Dich nicht“ begegnet einem dort aber immer noch: Das bekannte Spielfeld ziert das Tiefgaragentor und im Innenhof erinnert ein Bodenplattenmuster an eine indische Variante, die Josef Friedrich Schmidt einst inspiriert haben soll.

