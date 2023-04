Hallo informiert über Sozialbürgerhäuser in München: Unterstützung für alle gesellschaftlichen Schichten

Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Mai

+ © Robert Michael/dpa In München gibt es zwölf Sozialbürgerhäuser die Hilfe in verschiedenen Bereichen leisten. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sabina Kläsener schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sozialbürgerhäuser bieten Unterstützung in vielen Bereichen, aber ihre Angebote sind vielen Münchnern nicht bekannt. Hallo hat sich informiert:

München ‒ Egal, ob es um Unterstützung bei Anträgen auf Grundsicherung geht, um Fragen des Kindeswohls oder schlicht um Einsamkeit: In all diesen Fällen findet man Ansprechpartner in einem der zwölf Sozialbürgerhäuser (SBH) der Stadt. Welches zuständig ist, richtet sich nach dem Wohnort.

Sozialbürgerhäuser in München: Tag der offenen Tür am 6. Mai

Die Idee: Alle Hilfen möglichst aus einer Hand zu bekommen. Von der Angebotsvielfalt können sich Münchner in vielen der Häuser beim Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Mai (10 bis 16 Uhr), überzeugen. Hallo hat sich vorab informiert.

„Was können wir tun, um zu helfen?“: So beschreibt Wolfgang Lichtenegger die Herangehensweise der SBH. Er leitet das Haus Mitte an der Schwanthalerstraße 62. Erster Anlaufpunkt dort: die Infothek. In der niederschwelligen Orientierungsberatung gibt es akute Hilfen wie Lebensmittelgutscheine, aber auch freiwillige Leistungen der Stadt. Darunter fallen München- und Ferien-Pass, aber auch Verhütungsmittel und eine Schulpauschale.

+ Wolfgang Lichtenegger leitet das Sozialbürgerhaus Mitte an der Schwanthalerstraße 62. © privat

Sozialbürgerhäuser in München bieten Unterstützung für Personen aus allen gesellschaftlichen Schichten

Aber: Diese Angebote kennen viele nicht. Und Unterstützung zu brauchen, sei immer noch schambehaftet. „Wichtig wäre es, die Schwellenangst zu nehmen. Wer zu uns kommt, ist kein Bittsteller.“ Ins SBH kämen Bürger aller gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen, erklärt Lichtenegger. „Je früher man ansetzt, desto besser ‒ dann werden die Probleme nicht so groß.“

Jedes SBH besteht aus zwei Teilen: dem Sozialen, unter anderem mit der Bezirkssozialarbeit, und dem Jobcenter beispielsweise mit der Arbeitsvermittlung. „Die Bezeichnung passt nicht mehr ganz. Nicht jeder, der beraten wird, ist erwerbslos“, sagt Christina Zens, Leiterin des Jobcenter Mitte.

Manchmal reiche das Einkommen nicht. Trotz Vollzeitjob. Das betrifft circa 11.000 Münchner. Zum Jobcenter gehören auch der Hausbesuchsdienst, zu dessen Aufgaben die Wohnungs- und Baby-Erstausstattung zählen, und das offene Angebot „Café Cup“ an der Orleansstraße 2, das bei Grundkenntnissen im Bereich Digitalisierung hilft und zugleich Begegnungsort ist.

Hallo-Besuch im Sozialbürgerhaus: Das berichten Mitarbeiter über ihre Tätigkeiten

Beim Hallo-Besuch im Sozialbürgerhaus Mitte berichten die Mitarbeiter der „Bezirkssozialarbeit 0-59“ ihre Erfahrungen. Viele Menschen hätten eine falsche Vorstellung, was die Mitarbeiter dürfen und was nicht, erwarten, dass ein Problem nach einem Tag gelöst ist. „Wir können Kinder nicht reparieren.“

Für die Mitarbeiter gibt es keinen typischen Arbeitstag. Sie sind viel im Büro, machen Hausbesuche oder sind bei Gericht, wenn es um Scheidungen ‒ wenn Kinder involviert sind ‒ oder das Kindeswohl geht. Bei letzterem stehen Vertreter des Jugendamts oft in der Kritik. „Die Öffentlichkeit sieht die Schritte bis zur Entscheidung bei einer Inobhutnahme nicht.“ Diese müsse man vor einem Richter rechtfertigen, wenn die Eltern nicht zustimmen.

Wenn der Kontakt mit den Sozialarbeitern erzwungen ist, könne der Start der Zusammenarbeit unbequem sein. Manchmal komme dann die Rückmeldung, dass die Mitarbeiter ja auch Menschen seien und nicht einem vorher vermuteten Bild entsprächen. Es gebe aber auch Familien, die sich Unterstützung wünschen, präventiv. Das wäre auch der Rat der Mitarbeiter: „Wenn man merkt, es passiert etwas ‒ früh Hilfe holen.“

Die Fälle, die sie bearbeiten, werden komplexer, berichten sie. Psychische Belastungen und Erkrankungen nehmen zu ‒ während die Therapieplätze weniger werden. Belastend sei nicht der Kontakt mit den Menschen, sondern fehlende gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wie mehr finanzielle und menschliche Wertschätzung der eigenen Arbeit.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.