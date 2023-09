Werden Handwerksbetriebe aus Münchens Innenstadt vertrieben? Heizungsbauer und HWK üben Kritik

Von: Marie-Julie Hlawica

Die Bedingungen für Handwerker werden in der Innenstadt in München immer schwieriger, angefangen mit der Parkplatzsituation. © Oliver Bodmer

Die Bedingungen für Handwerker werden in der Innenstadt immer schwieriger. Was ein traditioneller Innungsbetrieb in München erlebte:

München ‒ München Der Gerichtsprozess dauerte vier Jahre, dann zog Olaf Zimmermann die Reißleine: Er gab seinen Firmensitz 2021 im Lehel auf, verließ die Innenstadt. Wie ihm geht es vielen Handwerks-Kollegen. Dass er den zentralen Standort des Unternehmens für Heizungsbau, das bereits 1964 in der Thierschstraße gegründet wurde, verlassen musste, fiel ihm schwer.

„Ich habe die Firma gerne und mit Freude vor 25 Jahren von meinem ehemaligen Chef übernommen. Gerade die Innenstadtlage, nette Stammkunden, mit einer Tramhaltestelle vor der Tür ‒ alles war ideal.“ Doch als die Immobilie verkauft und aufgeteilt wurde, begann der Ärger. Ein Eigentümer zog gegen das Gewerbe im Haus vor Gericht.

Eigentümer in München klagt gegen Gewerbe im Haus ‒ TV-Beitrag hilft Firmenchef

Mal ging es um das Abstellen der Firmenwagen. Mal um die Arbeitszeiten. Mal um die Lagerung von Sanitärbedarf. Zimmermann hielt immer dagegen, wehrte sich. „Der Gütevorschlag der Justiz war schließlich das Aus. Täglich zweimal 20 Minuten Park- und Verweilzeit für An- und Ablieferungen oder Kundenbesuche sind inakzeptabel, wie die starken Einschränkungen in der Arbeitszeit oder kurze, gewerbliche Kündigungsfristen.“

Ein Zufall half dem Firmenchef weiter. Durch einen lokalen Fernsehbeitrag, der über sein Dilemma berichtete, wurde das Wirtschaftsreferat auf ihn aufmerksam. „Das war unser Glück! Man bot mir eine Alternative im Gewerbehof Ost an.“ Der Handwerksmeister griff zu.

Seit dem Umzug führt der Obermeister der Sanitär-Heizung-Klima Innung München seinen Familienbetrieb „Heizung Obermeier“ mit 26 Mitarbeitern vom Gewerbehof am Ostbahnhof an der Friedensstraße aus.

Olaf Zimmermann mit Frau Tatjana und Sohn Kilian (r.). © Privat

Familienbetrieb „Heizung Obermeier“ jetzt im Gewerbehof am Ostbahnhof in München

„Es war die richtige Entscheidung. Wir zahlen jetzt zwar deutlich mehr, haben aber auch keine Probleme mit Nachbarn oder Anwohnern und können hier 365 Tage im Jahr arbeiten.“ Ein weiterer Vorteil ist der Zehn-Jahres-Mietvertrag mit Option auf eine Verlängerung um weitere zehn Jahre ‒ und mit vielen Handwerksbetrieben unter einem Dach zu sein.

Sechs Parkplätze hat er in einem nahen Parkhaus angemietet, konnte auch zusätzlich einen Lagercontainer aufstellen. Trotzdem bedauert Zimmermann Nachteile: „Die Laufkundschaft fällt weg, denn wir Handwerker sind in der Stadt nicht mehr sichtbar.“ Weil in München immer mehr Betriebe wie seiner beklagt oder durch Mietanstieg verdrängt werden, wünscht er sich mehr Gewerbehöfe, die einzelne Handwerker unter einem Dach vereinen. „Das nützt den Münchnern: Sie wissen so, wo sie Schreiner, Heizungsbauer und Maler finden.“

Handwerksbetriebe bewerten München mit schlechter Schulnote

Handwerksbetriebe bewerten München mit schlechter Schulnote Die Zahl der Handwerksbetriebe nimmt in München rapide ab, sagt Stefan Burger, Abteilungsleiter in der Handwerkskammer (HWK) und dort unter anderem zuständig für Landes- und Lokalpolitik. Waren es 2013 noch gut 23.000, sind es jetzt nur noch rund 19.600. Das Problem der Abwanderung und Schließung der Betriebe ist vielfältig und der Stadt wohlbekannt: zu hohe Gewerbemieten, zu wenig Gewerbeflächen, umständlicher, langer Anfahrts-Verkehr, keine Parkmöglichkeit vor Ort und zusätzlich Ärger mit Anwohnern rund ums Gewerbe. Dazu kommt, dass die Genehmigung von Baustelleneinrichtungen bei der Stadt bis zu acht Wochen dauert. „Personal in der Stadtverwaltung fehlt“, sagt Burger, „die Bearbeitungszeit ist für viele Firmen nicht kalkulierbar, Gewerke deshalb nicht koordinierbar.“ Anwohnerparkgebiete verschärften jegliche Anlieferung. Die Folge: Betriebe sagen selbst interessante Aufträge ab. Das erkläre auch, eine aktuelle Befragung lokaler Firmen. Sie bewerten die Situation der innerstädtischen Handwerks-Lage mit der Schulnote 5, sagt Burger. Immer wieder führt die HWK deshalb Gespräche mit City Partner, der Dehoga, dem Einzelhandel, dem Münchner Mobilitätsreferent Georg Dunkel, dem Wirtschaftsreferat und den politischen Fraktionen. Denn „Es liegt an der städtischen Politik, die zur Abwanderung ins Umland führt“, resümiert der Münchner Handwerkskammer-Präsident Franz Xaver Peteranderl (s. auch Seite 8). Denn diese steigt. Eine aktuelle Umfrage des Zentralverbands des deutschen Handwerks ergibt erschreckende Zahlen: Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird fast jeder fünfte Betrieb, konkret sind es 17 Prozent aller Handwerksunternehmen, sein Geschäft in Innenstadtlage aufgeben. mjh

