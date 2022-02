Wirbel um Baureferat in München: Fehlende Ausschreibung der Referenten-Stelle ‒ Hanusch zieht Bewerbung zurück

Von: Jonas Hönle

Anna Hanusch zieht ihre Bewerbung als Baureferentin in München zurück. © mak

Laut der Regierung von Oberbayern hätte es eine Ausschreibung für die Referenten-Stelle gebraucht. Die Wählbarkeit von Hanusch wurde jedoch nicht angezweifelt.

Anna Hanusch hat ihre Bewerbung für die Leitung des Baureferats in München zurückgezogen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen/Rosa Liste im Stadtrat war im Dezember 2021 von ihrer Fraktion als Baureferentin vorgeschlagen worden. Nach der Rechtsauffassung der Regierung von Oberbayern hätte der bevorstehenden Wahl jedoch eine Ausschreibung vorausgehen müssen.

Anna Hanusch zieht ihre Bewerbung für die Leitung des Baureferats in München zurück

Hanusch zieht sich nun aus dem Verfahren zurück, da sie die Neubesetzung des Amtes nicht durch eine möglicherweise monatelange Hängepartie belasten wolle.

Anna Hanusch bestätigt den Rückzug ihrer Bewerbung auf Hallo-Nachfrage: „Ja, das ist sehr schade. Sehr gerne hätte ich die Leitung des Baureferats übernommen.“

Die oberbayerische Regierung habe ihr die Wählbarkeit zwar nicht abgesprochen, aber auch nicht bestätigt. Diese Rechtsauffassung schaffe eine Situation, in der ihre Teilnahme an einer Ausschreibung weitere Verzögerungen bei der Besetzung der Leitung des Baureferats nach sich ziehen könnte.

„Dass sich die Besetzung der Referenten-Stelle um einige Monate verzögern könnte, das will ich niemandem zumuten – den Mitarbeitern im Baureferat nicht, und mir auch nicht“, erklärt Hanusch. „Auch meine jetzigen Aufgaben sind durchaus spannend. Einige davon hätte ich nur schweren Herzens abgegeben.“

Als Stadträtin, als Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg und als Architektin werde ihr volles Engagement auch weiterhin dem Schwerpunkt Planung, Bauen und Wohnen gelten.

Kritik an Vergabe der Leitung der Münchner Referat ohne Ausschreibung

Kritik an dem Verfahren ohne vorherige Ausschreibung kam unter anderem von der Fraktion ÖDP/München-Liste im Stadtrat. Diese richte sich jedoch nicht gegen einzelne Personen, wie Hanusch, sondern an der generellen Praxis.

„Sowohl die Grünen, die SPD und die CSU haben in den letzten Jahren fast immer auf Ausschreibungen verzichtet. Das Parteibuch war immer wichtiger als das Gesetzbuch und die Qualität der Bewerber“, sagt Tobias Ruff, der Fraktionsvorsitzende der ÖDP/München-Liste.

Auf einen Dringlichkeitsantrag der Fraktion ÖDP/München-Liste hin soll bei der nächsten Vollversammlung des Stadtrats am 23. Februar dargelegt werden, welche Stellen aller aktuellen Referenten in München ausgeschrieben wurden und ob die Verträge gültig sind, wenn dem nicht der Fall ist.

Laut ÖDP/München-Liste soll auch erläutert werden, warum die Anregung der Opposition, alle Referentenposten auszuschreiben, nicht schon längst umgesetzt wurde. „Dass die CSU ihre Oppositionsseele just in dem Moment entdeckt hat, als sie selbst ihre Amigos nicht mehr unterbringen kann, ist lachhaft und grotesk“, sagt Ruff.

Die Stadtratsfraktion der CSU hatte bei der Regierung von Oberbayern Aufsichtsbeschwerde gegen die Wahl von Anna Hanusch als Baureferentin eingelegt.

Svenja Jarchow, die Vorsitzende der Münchner Grünen meint dazu: „Die Benennung von Referent, also den städtischen Minister, ist kein Verwaltungsvorgang, sondern ein demokratischer Akt, der dem Stadtrat durch einen Wahlvorgang obliegt.“ Laut den Grünen lässt sich vermuten, dass die CSU in der bayerischen Staatsregierung die Postenbesetzung in der Verwaltungsebene beeinflusse. Denn: Die Regierung von Oberbayern ist eine Landesmittelbehörde unter der Aufsicht des CSU-geführten Staatsministerium für Inneres, Sport und Integration.

„Man muss beobachten, wie das weitergeht. Mit dieser Art von Auslegung redet die Regierung von Oberbayern in diesem Bereich massiver in die Kompetenz des Stadtrats hinein. Die Referentenwahl ist immer noch eine Wahl durch den Stadtrat und der sollte entscheiden können, ob er ausschreiben will oder nicht, und Herr des Verfahrens bleiben“, sagt Anna Hanusch.

