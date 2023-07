Zwei Schwestern wollen Mangfallplatz gemütlicher und sicherer machen ‒ die Bürgerversammlung sagt Ja, die Politik sagt Jein 

Vom Wuselchaos zum Wohlfühlort?

Anneke Steinmüller (li.) und Marieke Krill wollen auf Markt und Platz Engstellen und Gefahrenzonen abschaffen.

Zwei Schwestern wollen den Mangfallplatz entlasen - vor lauter Enge und Gewusel fühle man sich dort nicht mehr wohl. Was Bürger und BA dazu sagen...

Harlaching ‒ Ein typischer Mittwochnachmittag: Am Mangfallplatz ist Markt. Überall stehen Buden und Lieferwagen, Kabel liegen auf dem Kopfsteinpflaster. Fahrräder und ihre Anhänger versperren den Weg. Kinder wuseln hin und her. Der Stuhl eines Cafés kippt jeden Moment von der Bordsteinkante, so wenig Platz ist vor der Geschäftszeile hinter den Standln. Und der Fußweg zur Haushamer Straße ist durch einen Transporter blockiert. Rund um Marktreiben und Läden fließt reger Autoverkehr. Zur Rushhour gibt es Stau. Wer zur U-Bahn will, muss sich über die Straße kämpfen – und meist auch an illegal geparkten Autos vorbei.

+ Egal ob im Berufsverkehr... © Katrin Hildebrand

Die Schwestern Anneke Steinmüller und Marieke Krill haben genug von diesem Chaos. Sie wollen den Platz verändern und sicherer machen. Ihren Antrag haben sich bei der Bürgerversammlung Untergiesing-Harlaching vorgestellt – und ihr Wunsch nach einer Neuplanung des ganzen Areals erhielt eine große Mehrheit.



Entlastung des Mangfallplatzes: Raum sehr beengt

„Es ist ein weitaus urbanerer Platz als viele denken“, sagt Anneke Steinmüller im Gespräch mit Hallo München. „Immerhin ist es die U-Bahn-Endstation.“ Ihre Schwester Marieke Krill ergänzt: „Wir glauben, dass sich noch niemand wirklich Gedanken über eine richtige Aufteilung des Raums gemacht hat.“

Den Bauernmarkt, der jeden Mittwoch vor Ort stattfindet, schätzen die beiden sehr. Doch sei der Raum für diesen sehr beengt. Daher schlagen sie vor, auch einen Teil der Grünfläche, die zur Naupliastraße hin liegt, dem Markt zuzuschlagen. Außerdem soll der ganze Platz vorwiegend von Fußgängern genutzt werden, inklusive der bislang bestehenden Durchfahrt zur Miesbacher Straße.



+ ...oder an Markttagen: am Mangfallplatz ist zwischen Enge und Gewusel kein Überblick mehr. © Katrin Hildebrand

In die andere Richtung nach Südwesten sollte die verkehrsberuhigte Fläche ebenfalls erweitert werden: bis auf Höhe des Supermarkts. Dazu müsste die Oberbiberger Straße verkleinert, der Grünstreifen in ihrer Mitte weichen. „An Markttagen könnten die Stände so über die ganze Länge des neu gewonnenen Platzes gegenüber den Geschäften aufgebaut werden“, erklärt Krill. „So bekommt das Areal einen dörflichen Charakter.“



Entlastung des Mangfallplatzes: Das sagt der BA

Auch einen Wasserlauf oder Brunnen können sich die beiden Frauen vorstellen, dazu kämen Hochbeete und neue Bäume. Würde der Marktplatz vergrößert, könnten die Cafés endlich einen ausgedehnten Außenbereich anbieten – und müssten nicht ihre Stühle gefährlich nah an der Bordsteinkante platzieren. Steinmüller fügt hinzu: „Es ist ja der einzige richtige Viertelplatz in Harlaching. Den sollte man verbessern.“ Durch die Verkehrsberuhigung und die Verkleinerung der Oberbiberger Straße, so denken Steinmüller und Krill, wäre das Areal auch sicherer. Für die vielen Kinder, die dort an Markttagen herumtollen, ein echter Gewinn.



BA-Mitglied und Stadtrat Andreas Babor (CSU) kann das Ansinnen verstehen. „Es herrschen teilweise etwas chaotische Zustände dort“, sagt er auf Nachfrage. Richtig gefährlich aber findet er die Lage nicht. „Bei einer Platzerweiterung könnte alles zubetoniert werden.“ Gerade die Grünfläche zur Naupliastraße aber schütze die Menschen vor Verkehrslärm. Auch Anais Schuster Brandis (Grüne), Mitglied des Unterausschusses Mobilität im BA, will kein Grün opfern.

„Die Grundidee aber finden wir gut“, erklärt sie. „Wir wollen, dass auch in den dezentral gelegenen Zentren der einzelnen Viertel eine höhere Aufenthaltsqualität entsteht.“ Der BA habe erst kürzlich gegenüber der Stadtverwaltung betont, wie wichtig die Aufwertung des Platzes sei.

